У «Россетей Северный Кавказ» похитили полмиллиарда рублей

Иллюстративное фото Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Северном Кавказе началось расследование крупного уголовного дела о мошенничестве с электроэнергией. Пострадало ПАО «Россети Северный Кавказ» - у них похитили больше 670 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по СКФО.

С января 2017 по июнь 2020 года между «Россетями Северный Кавказ» и черкесской «Распределительной сетевой компанией» действовал договор об оказании услуг. Вторая сторона намеренно не выполнила свои обязательства и похитила деньги, переведя их на счета аффилированных организаций. Главными участниками схемы были директор фирмы и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев, а также бухгалтер Диляна Атаева. В деле фигурируют и другие люди, но их имена не разглашаются.

- Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана и отправлена под домашний арест, - сказано в сообщении.

Полицейские провели больше 20 обысков в офисах компании и других организаций, а также в домах подозреваемых. Изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО «Распределительная сетевая компания».

- Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу на основании материалов, поступивших из ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере), - сказано в сообщении.

Сбор доказательств продолжается. Ущерб возместят.

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