«Бутылок еще много!»: чеченский бизнесмен пригрозил тем, кто перешел грань

Специально на русском языке Саид Чубаев обратился к пользователям сети Фото: СОЦСЕТИ

В Чечне не стихает скандальная история с видеозаписью модератора одного из оппозиционных чеченским властям Телеграм-каналов, якобы севшим на бутылку под угрозой расправы. Парня, по версии ряда СМИ, похитили и подвергли унижению. Директор рынка в Гудермеском районе записал по этому поводу "разъяснительный" ролик. На русском языке Саид Чубаев разложил по полочкам: «Если кто-то переходит грань — за все придется отвечать». И доступно объяснил, что возмездие ждет каждого, кто не уважает Чечню и традиции:

- Начали оскорблять наших матерей, сестер, дочерей. Первым грань перешел ублюдок, который жил в Вене, сегодня — на том свете. И такие же подрастающие ублюдки взяли пример и начали снимать видео. Знайте, бутылок еще много — держите свои языки за зубами. За все придется отвечать. За каждое слово будет спрос, - предупредил Чубаев.

Бизнесмен с сотней тысячей подписчиков в Instagram несколько раз подчеркнул, что история с бутылкой приключилась по вине провокаторов, которые грозились «насиловать» чеченских женщин. Чубаев прочитал лекцию несогласным даже в комментариях под роликом.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев вообще не верит в реальность видео со стеклянной бутылкой, на которую в качестве «казни» усадили 19-летнего парня.

- Я могу вас заверить, что за все время работы в общественных организациях с начала 2000-х годов я не видел никогда ничего даже близко стоящего к этому, - признался омбудсмен в интервью "КП".

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