«Испугался и выпрыгнул в окно»: Учительница, запершая ребенка в классе, уволилась из школы

Инцидент поделил не только класс, но и весь город на два лагеря. Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

История с вышедшем из окна первоклассником в Кабардино-Балкарии не утихает. Мать пострадавшего добилась своего - учителя уволили. Но последствия у правосудия будут, скорее всего, пугающими.

Напомним, 3 сентября мальчик Ваня из города Прохладный пострадал в результате падения со второго этажа гимназии №2. Последним уроком у первоклассника была физкультура. Перемена кончалась, и учительница стала торопить детей. Ваня в испуге забился под стол.

- С порога класса учительница осмотрела аудиторию и не заметила под партой ученика, закрыла кабинет на ключ, - говорится в отчете Минпросвещения КБР.

По словам матери ребенка Оксаны Юрченко, Ваня запаниковал, подумав, что все ушли домой, а его оставили тут до утра. Крики и битье по двери ни к чему не привели. Тогда мальчик скинул вещи и сам выпрыгнул из окна второго этажа. Как итог, он сломал тазобедренный сустав. Сейчас в больнице, ему ничего не угрожает. А учитель ушел по собственному желанию, сообщает Мин просвещения республики. Кроме того, еще не завершена проверка прокуратуры.

Теперь Ване и его одноклассникам, скорее всего, придется идти в другую школу. В этой истории родительский совет поддерживал учителя. Дело в том, что в гимназии не хватает преподавателей начальных классов. Если уволенному педагогу не найдут замену, класс расформируют и ученики разбредутся по другим учреждениям.