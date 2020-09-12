Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 12 сентября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 12 сентября. Сколько в каждой территории больных COVID-19, выздоровевших и умерших от вируса - в материале "КП-Северный Кавказ". Данные взяты с сайта ставропольского управления Роспотребнадзора.
1. Ставрополь - 2422 случая, 1957 выздоровевших, 90 смертей;
2. Пятигорск - 823 случая, 684 выздоровевших, 11 смертей;
3. Буденновский район - 769 случаев, 331 выздоровевший, 13 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 633 случая, 459 выздоровевших, 14 смертей;
5. Кисловодск - 623 случая, 531 выздоровевший, пять смертей;
6. Нефтекумский горокруг - 555 случаев, 324 выздоровевших, 16 смертей;
7. Шпаковский район - 526 случаев, 215 выздоровевших, 12 смертей;
8. Минераловодский горокруг - 468 случаев, 319 выздоровевших, 14 смертей;
9. Петровский район - 463 случая, 338 выздоровевших, восемь смертей;
10. Невинномысск - 439 случаев, 384 выздоровевших, шесть смертей;
11. Ессентуки - 440 случаев, 359 выздоровевших, девять смертей;
12. Благодарненский горокруг - 428 случаев, 271 выздоровевший, пять смертей;
13. Кочубеевский район - 410 случаев, 345 выздоровевших, семь смертей;
14. Предгорный район - 379 случаев, 254 выздоровевших, четыре смерти;
15. Изобильненский район - 377 случаев, 255 выздоровевших, пять смертей;
16. Ипатовский горокруг - 363 случая, 181 выздоровевший, шесть смертей;
17. Арзгирский район - 341 случай, 202 выздоровевших, одна смерть;
18. Левокумский район - 292 случая, 210 выздоровевших, семь смертей;
19. Советский горокруг - 281 случай, 231 выздоровевший, смертей нет;
20. Курский район - 272 случая, 71 выздоровевший, три смерти;
21. Труновский район - 250 случаев, 129 выздоровевших, две смерти;
22. Туркменский район - 235 случаев, 159 выздоровевших, две смерти;
23. Железноводск - 214 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;
24. Грачевский район - 188 случаев, 124 выздоровевших, смертей нет;
25. Степновский район - 170 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;
26. Новоселицкий район - 171 случай, 144 выздоровевших, четыре смерти;
27. Апанасенковский район - 174 случаев, 158 выздоровевших, одна смерть;
28. Кировский горокруг - 168 случаев, 136 выздоровевших, четыре смерти;
29. Красногвардейский район - 184 случая, 44 выздоровевших, смертей нет;
30. Новоалександровский горокруг - 127 случаев, 60 выздоровевших, четыре смерти;
31. Александровский район - 120 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 80 случаев, 67 выздоровевших, три смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По сведениям на утро 12 сентября, на Ставрополье коронавирус диагностировали у 13 391 местного жителя. 9237 пациентов выписали, но 263 человека, к сожалению, не побороли инфекцию и умерли.
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