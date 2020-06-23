2020-06-23T16:35:05+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, как сдавать бесплатный тест на антитела к коронавирусу

Сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу может любой житель Ставрополья. Для этого надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора
Ася АСРЯН@asya1693
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Сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу может любой житель Ставрополья. Для этого надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора.Сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу может любой житель Ставрополья. Для этого надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На Ставрополье запустили бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Сегодня, 23 июня Ирина Ковальчук, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону рассказала, что проверку пройдут 2688 ставропольцев из разных возрастных категорий.

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Ковальчук отметила, что это делается для того, чтобы оценить, как наше население отреагировало на встречу с этим опасным вирусом. Есть ли уже на территории региона население, у которого сформировался иммунный ответ, насколько население защищено от коронавируса.

А потом по результатам исследования будут формироваться прогнозы и методы борьбы с COVID-19.

Сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу может любой житель Ставрополья. Для этого надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора.

А уже этим анкетам специалисты отберут подходящих кандидатов. В первую очередь тех, кто в данный момент не болеет инфекционными заболеваниями. У них в местных больницах возьмут кровь, которую исследуют на наличие антител группы G.

Именно они покажут, что ставрополец уже встретился с коронавирусом и имеет необходимый уровень защиты.

Ирина Ковальчук подчеркнула, что хочется видеть анкеты людей 60-65 лет. А также призвала родителей заполнить анкеты своим детям. По ее словам, это нужно, чтобы специалисты смогли оценить, какая возрастная группа чаще всего встречается с вирусом.

Результаты всех исследований поступят в Санкт-петербургский институт эпидемиологии имени Пастырова, где по ним и будет сделано заключение. На данный момент анкеты заполнили 1800 жителей Ставрополья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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