В Ставрополе рассказали, как сдавать бесплатный тест на антитела к коронавирусу
На Ставрополье запустили бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Сегодня, 23 июня Ирина Ковальчук, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону рассказала, что проверку пройдут 2688 ставропольцев из разных возрастных категорий.
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Ковальчук отметила, что это делается для того, чтобы оценить, как наше население отреагировало на встречу с этим опасным вирусом. Есть ли уже на территории региона население, у которого сформировался иммунный ответ, насколько население защищено от коронавируса.
А потом по результатам исследования будут формироваться прогнозы и методы борьбы с COVID-19.
Сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу может любой житель Ставрополья. Для этого надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора.
А уже этим анкетам специалисты отберут подходящих кандидатов. В первую очередь тех, кто в данный момент не болеет инфекционными заболеваниями. У них в местных больницах возьмут кровь, которую исследуют на наличие антител группы G.
Именно они покажут, что ставрополец уже встретился с коронавирусом и имеет необходимый уровень защиты.
Ирина Ковальчук подчеркнула, что хочется видеть анкеты людей 60-65 лет. А также призвала родителей заполнить анкеты своим детям. По ее словам, это нужно, чтобы специалисты смогли оценить, какая возрастная группа чаще всего встречается с вирусом.
Результаты всех исследований поступят в Санкт-петербургский институт эпидемиологии имени Пастырова, где по ним и будет сделано заключение. На данный момент анкеты заполнили 1800 жителей Ставрополья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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