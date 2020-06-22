2020-06-22T14:04:28+03:00
Общество

Жителей Ставрополья бесплатно протестируют на антитела к COVID-19

На первом этапе будут использовать волонтеров
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Так выглядит плазма, которую будут брать у доноров с антителамиТак выглядит плазма, которую будут брать у доноров с антителамиФото: Иван МАКЕЕВ
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На Ставрополье запустят бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Край вошел в список пилотных регионов. Первый этап исследований начнется в июне 2020 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ставрополью.

Идею тестировать население на антитела прорабатывает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Данные, которые получат в ходе исследования, используют при оценке и прогнозе эпидобстановки в регионах.

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Пока проект действует в тестовом режиме. Для пробы возьмут 22 пилотных субъекта. В том числе и Ставрополье. В исследовании поучаствуют случайные люди. Это будут дети от года до 17 лет и взрослые шести возрастных групп: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, от 70 лет и старше.

- Коллективный иммунитет популяции является лимитирующим фактором в отношении распространения нового коронавирусом. Изучение популяционного иммунитета к COVID-19 в условиях пандемии является необходимым элементом эпидемиологического надзора, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Для исследований используют тест-системы на IgG SARS-CoV-2, разработанные научным центром Роспотребнадзора.

- На первом этапе будет проводиться отбор волонтеров для включения в число обследуемых контингентов. Для того, что принять участие в исследовании необходимо заполнить анкету участника на сайте Управления

Заявка и подробности - по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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