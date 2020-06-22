2020-06-22T12:38:45+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 22 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП" публикует свежие данные на 22 июня 2020. Перечень городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего зараженных COVID-19.

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции

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Ставрополь — 545

Пятигорск — 378

Невинномысск — 253

Кисловодск — 232

Ессентуки — 186

Кочубеевское — 108

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Михайловск — 91

Благодарный — 79

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Минеральные Воды — 74

Иноземцево — 64

Нефтекумск — 61

Зеленокумск — 60

Арзгир — 60

Будённовск — 56

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Георгиевск — 62

Ессентукская — 53

Степное — 39

Эдельбай — 36

Ипатово — 37

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции

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Незлобная — 33

Светлоград — 32

Зольская — 30

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 28

Озек-Суат — 28

Горячеводский — 26

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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