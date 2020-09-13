Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 13 сентября

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 12 сентября. Сколько в каждой территории больных COVID-19, выздоровевших и умерших от вируса - в материале «КП-Северный Кавказ». Данные взяты с сайта ставропольского управления Роспотребнадзора.

Ставрополь - 2422 случая, 1957 выздоровевших, 90 смертей;

2. Пятигорск - 823 случая, 684 выздоровевших, 11 смертей;

3. Буденновский район - 769 случаев, 331 выздоровевший, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 633 случая, 459 выздоровевших, 14 смертей;

5. Кисловодск - 623 случая, 531 выздоровевший, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 555 случаев, 324 выздоровевших, 16 смертей;

7. Шпаковский район - 526 случаев, 215 выздоровевших, 12 смертей;

8. Минераловодский горокруг - 468 случаев, 319 выздоровевших, 14 смертей;

9. Петровский район - 463 случая, 338 выздоровевших, восемь смертей;

10. Невинномысск - 439 случаев, 384 выздоровевших, шесть смертей;

11. Ессентуки - 440 случаев, 359 выздоровевших, девять смертей;

12. Благодарненский горокруг - 428 случаев, 271 выздоровевший, пять смертей;

13. Кочубеевский район - 410 случаев, 345 выздоровевших, семь смертей;

14. Предгорный район - 379 случаев, 254 выздоровевших, четыре смерти;

15. Изобильненский район - 377 случаев, 255 выздоровевших, пять смертей;

16. Ипатовский горокруг - 363 случая, 181 выздоровевший, шесть смертей;

17. Арзгирский район - 341 случай, 202 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 292 случая, 210 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 281 случай, 231 выздоровевший, смертей нет;

20. Курский район - 272 случая, 71 выздоровевший, три смерти;

21. Труновский район - 250 случаев, 129 выздоровевших, две смерти;

22. Туркменский район - 235 случаев, 159 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 214 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

24. Грачевский район - 188 случаев, 124 выздоровевших, смертей нет;

25. Степновский район - 170 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

26. Новоселицкий район - 171 случай, 144 выздоровевших, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 174 случаев, 158 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 168 случаев, 136 выздоровевших, четыре смерти;

29. Красногвардейский район - 184 случая, 44 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский горокруг - 127 случаев, 60 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 120 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 80 случаев, 67 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 135 человек. Всего число зараженных в регионе достигло 13526.

За прошедшие сутки жертвами болезни стали еще два пациента. А всего от коронавируса в крае скончались 265 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он также сообщил, что за прошедший день ещё 187 человек победили заболевание. Этих пациентов выписали и сняли с медицинского наблюдения.