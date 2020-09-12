На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 135 человек

Общее число выздоровевших в крае более 9,4 тысячи человек. Объём тестирования на COVID-19 по-прежнему на высоких отметках. Большой охват выявляет новые факты заражений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 135 человек. Всего число зараженных в регионе достигло 13526. За прошедшие сутки жертвами болезни стали еще два пациента. А всего от коронавируса в крае скончались 265 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он также сообщил, что за прошедший день ещё 187 человек победили заболевание. Этих пациентов выписали и сняли с медицинского наблюдения.

Общее число выздоровевших в крае более 9,4 тысячи человек. Объём тестирования на COVID-19 по-прежнему на высоких отметках. Большой охват выявляет новые факты заражений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье создан достаточный запас противовирусных препаратов, антикоагулянтов, антибиотиков и других необходимых средств. Более того, губернатором принято решение о создании их дополнительного резерва.

Сегодня на Ставрополье сформирован двухмесячный неснижаемый запас этих лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения региона.

Он ответил и на вопросы о доступности и цене препаратов в аптеках для лечения больных с легкой формой новой коронавирусной инфекции.