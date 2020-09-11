На Ставрополье лекарств для лечения коронавируса хватит на два месяца

На Ставрополье создан достаточный запас противовирусных препаратов, антикоагулянтов, антибиотиков и других необходимых средств. Более того, губернатором принято решение о создании их дополнительного резерва.

Сегодня на Ставрополье сформирован двухмесячный неснижаемый запас этих лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения региона.

Он ответил и на вопросы о доступности и цене препаратов в аптеках для лечения больных с легкой формой новой коронавирусной инфекции.

- Мы в непрерывном режиме работаем с производителями этих лекарств для обеспечения на Ставрополье их регулярных поставок. Цены на препараты жестко регулирует Росздравнадзор. Согласно анализу, их рост весной был отмечен на уровне не более 1%, - прокомментировал Владимир Колесников.

Что касается средств индивидуальной защиты для медиков, их неснижаемого запаса для оказания помощи больным COVID-19 в каждой больнице региона хватит не менее чем на 2 недели.

Ранее в Ставрополе рассказали, где и как можно сделать тестирование на коронавирус бесплатно.

Так, министр здравоохранения региона Владимир Колесников сообщил, что в госмедицинских учреждениях нашего региона существенно выросло количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию.

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