Исмаилов хочет сделать футболиста Дзюбу "девочкой с табличкой" на бой с Минеевым

Магомед Исмаилов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боец MMA из Дагестана Магомед Исмаилов хочет заменить "ринг-герл" на "ринг-мена". И выбрал для исполнителя роли "девочки с табличкой", которая выходит в перерывах между раундами, футболиста "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Исмаилов признался, что готов выйти на бой с Владимиром Минеевым, но за большие деньги. Один миллион долларов, если встреча пройдет заграницей, или 30 миллионов рублей — если в России. "Для России скидочка, здесь 30 млн рублей. Посмотрите на меня. 30 миллионов рублей — это минимум", — иронизирует звезда MMA.

По мнению спортсмена, без него Минеев не сделает достойной битвы, которая будет на слуху.

— Когда мне нужен был Минеев, я сделал всё, чтобы он был в клетке, чтобы это противостояние случилось. Тогда я поработал, а сейчас нужно поработать ему. Камил Гаджиев, папочка Минеева, должен предложить мне правильную сумму. Я ведь бизнесмен, я зарабатываю, — сказал мужчина.

Если бой все-таки состоится, Исмаилов хочет, чтобы в перерывах перед зрителями ходил Артем Дзюба.

— Я вообще за ринг-мена. Это же бои, заряженного какого-нибудь мужика такого. Дзюба, например, да! Мы с Дзюбой порешаем, как только познакомимся, — уверен дагестанец.

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