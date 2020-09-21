"Хищник" против "Алладина": водители устроили жесткую драку машин на кавказской свадьбе

Молодые люди славно поколотили свои машины Фото: СОЦСЕТИ

Свадьба в Карачаево-Черкесии перетекла в автомобильный мордобой. Настолько жесткий, что гости забыли о молодоженах и других прелестях торжества. А всему виной модная кавказская традиция.

Беды начались, когда кортеж ехал на торжество. Молодые люди - "Хищник" на девятке и "Алладин" на УАЗ - боролись за место после машины жениха и невесты. Почетное второе место, за которое пострадал ни один автомобиль. Причем ребята устроили драку в населенном пункте. А поскольку у этой традиции нет правил, водители использовали все приемы: толкались, подрезали, таранили, но не уступали.

Драку засняли другие участники свадебного кортежа. Кадры попали в пресс-службу ГИБДД по Карачаево-Черкесии. И если пользователей сети повеселило упорство молодых людей (не всех, правда), то полиция такое поведение на дороге не оценила.

Выяснилось, что за рулем были жители города Усть-Джегута 1997 и 1999 года рождения. У "Хищника" и "Алладин" на время забрали машины.

- На каждого из них было составлено по 6 административных материалов, в том числе за управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков, а также за отсутствие регистрационных документов. Указанные транспортные средства были водворены на территорию штрафстоянки, - сообщает пресс-служба ГИБДД по КЧР.

Машины на штрафстоянке. Стоят рядом. Без водителей не бодаются. Фото: ГИБДД по КЧР

Полицейские попросили местных жителей отказаться от отжившей традицией - они отметили, что такой обряд нередко заканчивается трагично. Один из таких случаев произошел в Ингушетии.

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