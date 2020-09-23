27 человек задержаны после драки дагестанцев с ОМОНом: видео и причины конфликта

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Национальная гвардия отчиталась о задержании 27 человек во время массовых беспорядков рядом с селом Красноармейское в Дагестане. Во вторник здесь разгорелась настоящая война за землю. Причина конфликта проста: жителям Красноармейского её обещали, а люди из садового товарищества соседнего села Тарки получили её в аренду. «КП - Северный Кавказ» разбиралась в подробностях конфликта.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Дагестана, протестующие перешли все границы: люди начали громить технику, забрасывали присланных для её защиты полицейских камнями, создали угрозу жизни и здоровью людей. Договориться не получилось, выстрелы в воздух не помогли — в ответ полетели камни, а некоторые жители Красноармейского и вовсе начали палить из «травматики». Защищаясь, ОМОНу пришлось применить силу.

— В результате инцидента в Красноармейском задержаны 27 человек, — рапортует пресс-служба ведомства.

Конфликт между жителями Красноармейского и Тарки — двух небольших сел в пригороде Махачкалы — разгорелся больше 10 лет назад. Как оказалось, его причина носит чисто бюрократический характер. В далеком 1981 году селянам из Красноармейского землю пообещали, а потом и вовсе присоединили спорный участок в 50 гектар к территории села. Однако документы частично были утеряны и после развала СССР земля снова стала ничейной.

Этим воспользовались члены садового товарищества «Аграрник». В 2006 фермеры заключили договор аренды и пытались начать возделывать угодья. Но ровно до того момента, как об этом узнали соседи.

В последние месяцы борьба за землю активизировалась. Фермеры решили все-таки построить на спорной территории подсобные здания, но жители Красноармейского буквально легли на дороге техники. Спором даже озаботилась мэрия Махачкалы, однако дальше советов решить вопрос легитимно, через суд, чиновники не пошли. Учитывая, что у фермеров есть современные документы, их и приходится защищать полицейским.

Пока перспектив для разрешения конфликта не видно. А война продолжается: это уже третья стычка за последние три месяца, и селяне сдавать «свою» землю не намерены.

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