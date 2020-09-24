«Сколько мне лет?»: Рамзан Кадыров озадачил россиян необычным вопросом

Рамзан Кадыров пообещал одарить первого, кто сможет угадать его возраст на фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров одарит любого, кто сможет правильно назвать его возраст. Чеченский лидер увлекся конкурсами и разместил на страничке в соцсетях свой снимок в юности.

— Меня приятно удивляет ваша активность и сообразительность при участии в моих конкурсах. Но настало время нового, трудного испытания, — пишет глава Чечни в Instagram. — Приготовьтесь считать и искать! Кто первый угадает сколько мне лет и где сделана эта фотография?

Сколько лет Рамзану Кадырову на фото и где он находится? Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На поврежденном временем снимке глава Чечни совсем юн, ему явно меньше 18 лет. На заднем фоне погнутый забор школы или чьего-то участка. А сам Рамзан стоит в пиджаке. Можно предположить, что он находится в родном селе Центарой (он же Ахмат-Юрт) и готовится к торжественному мероприятию в школе.

Отметим, что главе Чечни удалось озадачить подписчиков новой загадкой. Не все даже согласны, что на снимке Кадырову меньше 18 лет. А места называются самые разные: здесь и школа, и дом тетки, и даже столица Чечни — Грозный.

Приз, который получит победитель, глава Чечни решил оставить в тайне. Однако отметим, что после всех предыдущих загадок победителей Рамзан Ахматович одаривал «яблочными» гаджетами от Apple.

Напомним, что глава Чечни уже одарил мальчика, который смог прочитать его мысли и девушку, которая угадала, что за диковинный фрукт политик нашел в своем саду.

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