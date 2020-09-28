«Людей с кирпичом закапывают»: детдомовец искал мать, а попал в рабство в Дагестане

Роман Штумпф. Фото: движение против рабства «Альтернатива»

Поиски матери, обратившиеся бедой, обращением в полицию, угрозами и рабским трудом — последние семь лет в жизни Романа Штумпфа оказались на редкость тяжелыми. Историю спасенного из Дагестана детдомовца рассказали «КП - Северный Кавказ» активисты движения против рабства «Альтернатива».

Роман Штумпф вырос в детском доме на западной Украине. Первые трудные годы без родительской любви закалили мужчину. Но всегда оставалась мечта — найти свою кровинку, семью, близких. По прошествии многих лет мужчина все-таки решился попробовать.

— Он знал, что его мать в России. Бросил все и, семь лет назад, поехал искать маму, счастье и надежду. Но не все так просто. Удача отвернулась от него и по приезду в Москву Роман потерял паспорт, — рассказали активисты.

Оставшись без денег и возможности восстановить документы, мужчина принялся путешествовать по городам. Брался за любую работу, везде пытался обратиться, узнать, не живет ли где-то неподалеку мама.

Спустя пять лет, в 2018 году, судьба нанесла ещё один жестокий удар. На знаменитой «Площади трех вокзалов» он нашел новую работу в Дагестане. Денег не было совсем, поэтому, даже зная о вербовщиках и риске оказаться в рабстве, мужчина согласился попробовать. Поверил собеседнику, утверждавшему, что он сможет найти честный заработок.

— На Артезианском КПП водитель неожиданно попросил Романа спрятаться от полицейских и переждать проверку документов. Но он почувствовал неладное, вышел и рассказал, что едет «честно работать» на кирпичный завод. Полицейские ответили, что там «людей с кирпичом закапывают» и забрали его в участок. Однако из полиции человека без документов отправили на работу за еду, по сути в рабство. Он работал в небольшом селе Сулак на участке родственника представителя администрации поселка, — сообщили активисты.

Мужчина настолько отчаялся, что еда, вода и кров для него были уже неплохим выходом из ситуации. Оставалось даже свободное от работы время: наш герой помогал хозяевам соседних участков за деньги и был почти доволен своей судьбой.

— Год назад у местной власти начались разборки, и, возможно, случайно, а может нет, на участке «работодателя» Романа, начался пожар. Его домик сгорел полностью, но сельские слухи поджог почему-то приписывали именно ему. Роману пришлось спешно уходить, — рассказывают активисты.

Последний год мужчина стал рабом у другого хозяина, ухаживал за скотом на кошаре и строил подсобные здания. Когда условия стали совсем невыносимыми, он стал мечтать о побеге. К счастью, ему удалось связаться с «Альтернативой».

— Вчера Роман приехал в Москву, ему уже начали помогать с восстановлением документов, и скоро он вернется в родные края. Уезжать так надолго он больше не хочет, к тому же работа в Дагестане сильно сказалась на здоровье, и он надеется, как и прежде, зарабатывать игрой на аккордеоне на праздниках и свадьбах. Что будет с поисками родных — пока неизвестно. Но мы желаем удачи Роману и надеемся, что с ним все будет хорошо, — резюмировали в «Альтернативе».