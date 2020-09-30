Саид Амиров умер? Адвокат прокомментировал слухи о кончине «кровавого Рузвельта»

В соцсетях Саида Амирова внезапно объявили мертвым. Как оказалось — безосновательно Фото: Архив "КП"

«Саид Амиров умер», «жив ли Саид Амиров», «коронавирус унес жизнь "кровавого Рузвельта"» — соцсети Северного Кавказа пестрят сомнительными объявлениями о смерти знаменитого криминального мэра Махачкалы. После десятков обращений, «Комсомольская правда» решила выяснить, насколько реальны распространившиеся слухи.

— Надо же, какая активность сегодня бешеная, мне не единожды звонили разные люди с этим нелепейшим вопросом, — ответил «КП - Северный Кавказ» адвокат Амирова Владимир Постанюк. — Не знаю, какие злые языки их распространяют. Могу ответственно заявить: адвокаты бывают у него каждый день, сегодня он встречался с ними. Так что можно с уверенностью утверждать, что Саид Амиров жив.

Саид Амиров с приговором так и не согласился. Утверждал, что его оклеветали Фото: Архив "КП"

Очевидно, что слухи могли распространиться на фоне другой печальной новости. От COVID-19 скончался ближайший соратник экс-мэра Махачкалы Саида Амирова — Баганд Магомедов. Экс-чиновник был недавно похоронен, и по закону «испорченного телефона», молва заодно похоронила и «кровавого Рузвельта».

Напомним, что чиновник был одним из самых влиятельных политиков за всю историю Дагестана. Как признавался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, операцию по его задержанию готовили два года. Прошло все гладко, четко и красиво: вертолеты, спецназ, бронетехника.

Такая осторожность была связана с тем, что Амирова подозревали в связях с бандподпольем, подготовке терактов. Что уж говорить, если силовики предполагали, что Амиров мог сбить самолет со своим конкурентом на борту с помощью специальных зенитно-ракетных комплексов. К слову, они были найдены и приобщены к делу.

Зенитно-ракетный комплекс, из которого Амиров собирался сбить самолёт

«Лучший мэр России 2012» был задержан на следующий год после блистательной победы на всероссийской арене. 1 июня 2013 года его привезли в Москву. 27 августа 2015 — приговорили к пожизненному тюремному заключению по нескольким особо тяжким статьям: организация теракта в ТРЦ «Москва», подготовка покушения на убийство с помощью уничтожения самолета, заказное убийство и.о. главы следственного отдела СКР по Махачкале.

Напомним, что 13 марта 2020 года «кровавый Рузвельт» подал прошение о помиловании на имя главы Оренбургской области Дениса Паслера. Именно здесь он содержится в колонии «Черный дельфин». Напомним, что Амиров может делать акцент на своем физическом здоровье — с 1993 года политик прикован к инвалидному креслу в связи с покушением на свою жизнь.

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