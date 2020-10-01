«Устал спать один»: подробности и видео резонансного ограбления магазина с интим-куклами

Фото: кадр видео

Одинокий романтик, время за полночь, пустынная улица и вожделенная силиконовая красавица в кружевном белье за стеклом витрины. Видео наглого ограбления магазина взбудоражило и развеселило соцсети. Почему-то СМИ решили, что инцидент произошел в Ставрополе. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации и узнать, что же произошло на самом деле.

Видео снято в ночь на 25 сентября 2020 года. Судя по кадрам, грабитель готовился к вылазке и прекрасно знал, за чем пришел. Мужчина достал из-за пазухи толстовки предмет похожий на биту, разбил стекло и через секунду вылетел из магазина с заветной красавицей — силиконовым манекеном.

Отметим, что в сети наиболее распространена версия о том, что грабитель позарился на манекен магазина нижнего белья. Однако на видео прекрасно понятно — модель сделана из специального силикона и слишком подвижна для выставочной. Очевидно, что вор пришел за специальной интим-куклой в секс-шоп. Нужно отметить, что стоимость подобных моделей варьируется от 80 до 500 тысяч рублей.

Однако, как удалось узнать «КП», инцидент произошел точно не в Ставрополе и даже не на КМВ.

— Очевидно, что владелец магазина должен был заявить об инциденте в полицию. Однако на Ставрополье и в регионе Кавказских Минеральных вод подобных происшествий в ближайшее время не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В сети также звучали предположения, что инцидент мог иметь место в Киевском ЦУМе, однако он выглядит иначе и там нет специализированных интим-маркетов. Источники в полиции сообщают, что в других регионах также не происходило ничего подобного. Так что, вероятнее всего, видео было снято за пределами России.

Этот факт не мешает пользователям социальных сетей соревноваться в чувстве юмора. Видео «зацепило» многих. Кто-то грустно шутит, что истинные романтики теперь настолько не востребованы, что им остается красть манекены. «Устал спать один, что уж непонятного?» — сочувствуют герою мужчины. Женщины надеются, что парень позарился не на силиконовую красавицу, а на бельё: «хорошие чулки сейчас такие дорогие, что уж легче украсть».

Приведем маленький списочек лучших шуток на тему:

— Ты — не ты, когда голоден!

— Это лучшая реклама Тиндера!

— И никаких конфетно-букетных периодов!

— Любовь зла, полюбишь и...

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