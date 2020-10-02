«"По встречке" — наш стайл»: Нурмагомедов постригся и создал новую моду

Хабиб сменил стиль, запутал тренера и создал новую моду Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сменил стиль перед боем с Джастином Гэтжи. Спортсмен сходу придумал «новый крутой дагестанский стиль», назвал его «по встречке» и чуть не заставил тренера бриться вместе с ним.

Забавное видео снял и опубликовал сам Хавьер Мендес. После перелета в Дубай он заметил, что Нурмагомедов обрит налысо. Немало удивившись, он решил поболтать с учеником и раскрыть тайну новой стрижки для подписчиков.

— Хей, почему ты побрился? — поинтересовался Мендес.

— Это мой новый стиль.

— Хабиб постоянно меняет свой стиль. Получается, быстро менять стили — это и есть твой стиль?

— Да ну нафиг! Этому стилю уж три года как! Ничего не меняется, босс. Знаешь, это очень круто, называется «по встречке», — рассмеялся Нурмагомедов.

Последнюю фразу Хабиб сказал на русском, поставив Хавьера Мендеса в тупик. Тренер попытался угадать, что имеет ввиду чемпион. Но смеющийся Нурмагомедов запутал его ещё больше.

— Это что-то типа «острижен с любовью» или куда? — недоумевал тренер.

— О, да! С любовью. «По-встречке» — это наш стайл, понял?

— Не-не-не, я буду выглядеть ужасно. У меня башка огромная и очень странной формы, пожалуйста!

— Тэкс, тренер! — шутливо-серьезно обратился к Мендесу Хабиб. — Ты должен быть добр ко мне, ты должен соглашаться со мной. Поэтому иди и брейся налысо, чтоб я тебя больше волосатым не видел!

Шутливая беседа развеселила тренера, правда бриться Мендес не торопится. У него, как и у всей команды Нурмагомедова и без того много дел — в Дубаи они будут проходить акклиматизацию и тренироваться вплоть до 24 октября. Именно в этот день пройдет турнир UFC 254, главным боем которого станет схватка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Кстати, для Хабиба на кону не только чемпионский пояс в легком весе, но и ответственность перед отцом. Боец поклялся приложить все силы, чтобы исполнить мечту Абдулманапа — закончить карьеру со счетом 30-0, оставшись единственным непобедимым чемпионом в смешанных единоборствах.

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