«Вышла из больницы в слезах»: у Айзы нашли опухоль в желудке

Айзе Анохиной предстоит операция по удалению опухоли в желудке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-супруга Гуфа, телеведущая и хип-хоп исполнительница Айза Анохина дала серьезные поводы беспокоиться о своем здоровье. Девушка сообщила, что во время обследования медики нашли у неё в желудке «какое-то образование». Его придется удалять. Звезда очень переживает за своё здоровье.

По словам Анохиной, она решила заняться своим здоровьем. Но никак не ожидала таких плачевных результатов.

— Пошла в больницу. Анализы, УЗИ, КТ и все такое. Вышла из больницы в слезах. Слабое сердце совсем стало. Насмешили — говорят, нельзя нервничать. Кроме того, в желудке какое-то образование, — пишет дива в своем Instagram.

Айза констатирует факт: вмешательство и удаление опухоли неизбежно. Выплакавшись, девушка настроилась решительно и готова бороться за здоровье.

— Я стала как настоящий мужик. После слез словила злость и наломала дров. В общем, я собралась и готова пройти этот этап своей жизни. Мы в этом гребанном мире выживаем, а не живем. Берегите себя, любимые! — обратилась скандальная звезда к публике.

Несмотря на роман с Олегом Майами «быть мужиком», по собственному признанию Анохиной приходится самостоятельно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что 35-летняя звезда за последние месяцы отметилась завидной активностью в медиапространстве. Не последнюю роль в этом сыграл слив откровенных снимков гениталий, который блогерша назвала случайным.

Отдельной темой стал роман с Олегом Майами. Публика долгое время не верила в искренность чувств парочки, которая неожиданно раскрылась на съемках шоу «СуперАйза». Однако теперь, кажется, чеченской звезде удалось убедить фанатов и саму себя. Более того, девушка заявила, что уже почти готова сказать «да», если возлюбленный сделает ей предложение. Правда Олег пока не торопится — после того самого слива он неожиданно заявил, что пока не готов к такому серьезному шагу.

Даже недавний отпуск Айзы не прошел спокойно. После недели на Мальдивах Анохина умудрилась попасть в полицию по подозрению в контрабанде оружия. Как оказалось позже — все из-за любви.

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