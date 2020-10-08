6 млн долларов за пост министра: полковнику МВД Дагестана дали срок за взятку

Магомед Хизриев. Фото: кадр видео задержания покловника

Закончилось рассмотрение уголовного дела против полковника полиции Магомеда Хизриева. Мужчину признали виновным в покушение на дачу взятки в 6 млн долларов за должность республиканского министра, сообщают представители Тверского суда Москвы.

Напомним, Хизриева задержали в июне 2017 года. По данным следствия, полковник хотел купить кресло министра внутренних дел Республики Дагестан за 6 млн долларов. Тогда некоторые думали, что тогдашний министр Абдулрашид Магомедов, которому на тот момент было 60 лет, собирается уйти на пенсию. Отметим, что мужчина до сих пор остается на своем посту.

Тем не менее, у Хизриева был гипотетический шанс встать на пост министра. 24 года работы в правоохранительных органах. Участник боевых действий против банды Шамиля Басаева. Начальник оперативно-розыскной части управления собственной безопасности (УСБ) МВД Дагестана. Но полковник избрал нечестный путь и прогадал. По данным источника "КП", высокопоставленного полицейского сдал его друг-подельник Гор Чудопалов, который тоже проходит по нескольким уголовным делам.

Документы полковника

Отмечается, что осужденный полковник хотел передать деньги через посредников. Изначально следствие заявляло, что первый транш в 2 млн рублей уже был передан. Но позже дело переквалифицировали в покушении на дачу взятки.

Адвокаты уверяли, что у Хизриева не может быть такого мотива для дачи взятки. Чтобы стать на должность министра, надо состоять в кадровом резерве президента. А их клиент вышел из него еще в 2016 году. Однако Тверской суд Москвы признал вину обвиняемого и дал ему 9 лет строгого режима.

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