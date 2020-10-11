Число отравившихся детей в Дагестане выросло до 54, причина все ещё неизвестна

Уже 54 ребенка госпитализированы с острой кишечной инфекцией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Дагестана выросло число отравившихся детей с симптомами острой кишечной инфекции. В больнице, в состоянии легкой и средней тяжести находится уже 54 ребенка. Причина инцидента до сих пор окончательно не установлена.

— Число госпитализированных детей на данный момент выросло до 54 человек. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, — сообщает пресс-служба Минздрава Республики Дагестан.

В пятницу в Махачкале было госпитализировано 42 ребенка. Что совершенно нехарактерно — это воспитанники 3 разных детсадов, четверо школьников и двое детей, вообще не посещавших учебные заведения. При этом кишечная инфекция наблюдается только у детей.

Роспотребнадзор тут же начал расследование, следом подключился и Следственный комитет. Предварительной версией стало отравление молпродуктами — родители всех пострадавших вспомнили, что их чада в последнее время употребляли что-то из них.

Однако расследование до сих пор продолжается. Три детсада были временно закрыты, чтобы минимизировать риск распространения ОКИ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием ситуации в столице Дагестана.

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