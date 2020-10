Двойника "Рук-Базук" из США затравили за "голову с большой палец"

Крейг Голиа и Кирилл Терешин Фото: СОЦСЕТИ

У фрика из Пятигорска Кирилла Терешина тоже есть двойники. И даже двойники из США. Один из них - бодибилдер Крейг Голиа, ставший интернет-звездой с 500 тысячью подписчиков в Instagram.

Крейг Голиа в юношестве Фото: СОЦСЕТИ

Американец с детства комплексовал из-за худощавого телосложения. Крейг считал, что с такой фигурой не достоин внимания женщин. И в один момент решил меняться. Но без хирургического вмешательства, своими силами. С 2003 года парень почти каждый день ходил в спортивный зал. За 17 лет тренировок 59-килограммовый мечтатель поправился на 100 килограмм. Большая часть из этого, конечно же, мышцы.

Крейга Голиа затравили за непропорциональное тело Фото: СОЦСЕТИ

Крейг справился с детскими комплексами, но теперь у него могут появиться новые. Пользователи Instagram устроили настоящую травлю против парня. "Боже, посмотри, какая маленькая у тебя голова. Она похожа на большой палец. Хватит пропускать день головы", - пишут в сети. Комментариев настолько много, что американец даже не отвечает на них. Ведь главное - что от нападок не уменьшилась клиентская база. Рестлер стал коучером для будущих бодибилдеров. Не отпугивают людей даже слухи о том, что Крейг, возможно, использовал вещества для ускоренного роста мышц.

Но своего парень добился. И женщины от него не отлипают Фото: СОЦСЕТИ

За океаном уже не в первый раз вспоминают о "Руках-Базуках". "PewDiePie" сравнил Кирилла Терешина с персонажем из компьютерной игры. "Мне кажется, все нормально. Ты выглядишь как Эбби из "Last of Us". Так вот как она накачала свои руки. Теперь все понятно", - прокомментировал блогер формы россиянина.