Богатейший в мире блогер из Швеции высмеял россиянина за "руки-базуки"
Феликс Чельберг, известный на YouTube под псевдонимом "PewDiePie", публично раскритиковал "Руки-Базуки". Блогер сравнил Кирилла Терешина с персонажем из компьютерной игры. Иностранец выложил реакцию на своем канале.
- Бодибилдер кололся маслом, чтобы сделать мышцы больше, но теперь собирает деньги, чтобы сделать их меньше. Россиянин умоляет британских хирургов уменьшить его бицепсы, - гласила присланная "PewDiePie" запись.
"PewDiePie" - о Терешине и его "Руках-Базуках".Видео: YouTube
Шведский блогер иронично прокомментировал поступок россиянина:
- Мне кажется, все нормально. Ты выглядишь как Эбби из "Last of Us". Так вот как она накачала свои руки. Теперь все понятно.
"Это выглядит натурально. Конечно!". Терешин с отфотошопленным персонажем игрыФото: СОЦСЕТИ
Напомним, Кирилл Терешин стал популярен в сети после того, как представил миру свои "руки-базуки". Парень признался, что накачал мышцы благодаря веществам. Поначалу он говорил о синтоле, но позже, когда руки воспалились, выяснилось, что внутри вазелин.
"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого
Теперь "Вазелиновый качок" пытается избавиться от проблемы. Но всякий раз откровенно делится с подписчиками, что хотел бы оставить "руки-базуки". После их удаления, считает блогер, он станет неинтересен пользователям сети и потеряет достаток в семье. Поэтому сейчас фрик в поисках альтернативы: уже набил НЛО на груди, в планах сделать татуировку на глазах.
Пока что "Руки-Базуки" удалил только трицепс на левой руки. В марте должны были прооперировать правый трицепс, но из-за коронавируса все отменили. Терешин планирует удалить вазелина в течение полутора лет. Его хирург Дмитрий Мельников считает, что самые трудные операции будут на бицепсы - есть риск осложнений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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