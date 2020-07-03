2020-07-03T14:24:33+03:00
Общество

Богатейший в мире блогер из Швеции высмеял россиянина за "руки-базуки"

Кирилла Терешина сравнили с компьютерным персонажем
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
"Руки-Базуки" и "PewDiePie""Руки-Базуки" и "PewDiePie"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Феликс Чельберг, известный на YouTube под псевдонимом "PewDiePie", публично раскритиковал "Руки-Базуки". Блогер сравнил Кирилла Терешина с персонажем из компьютерной игры. Иностранец выложил реакцию на своем канале.

- Бодибилдер кололся маслом, чтобы сделать мышцы больше, но теперь собирает деньги, чтобы сделать их меньше. Россиянин умоляет британских хирургов уменьшить его бицепсы, - гласила присланная "PewDiePie" запись.

"PewDiePie" - о Терешине и его "Руках-Базуках".Видео: YouTube

Шведский блогер иронично прокомментировал поступок россиянина:

- Мне кажется, все нормально. Ты выглядишь как Эбби из "Last of Us". Так вот как она накачала свои руки. Теперь все понятно.

"Это выглядит натурально. Конечно!". Терешин с отфотошопленным персонажем игры Фото: СОЦСЕТИ

"Это выглядит натурально. Конечно!". Терешин с отфотошопленным персонажем игрыФото: СОЦСЕТИ

Напомним, Кирилл Терешин стал популярен в сети после того, как представил миру свои "руки-базуки". Парень признался, что накачал мышцы благодаря веществам. Поначалу он говорил о синтоле, но позже, когда руки воспалились, выяснилось, что внутри вазелин.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого

00:00
00:00

Теперь "Вазелиновый качок" пытается избавиться от проблемы. Но всякий раз откровенно делится с подписчиками, что хотел бы оставить "руки-базуки". После их удаления, считает блогер, он станет неинтересен пользователям сети и потеряет достаток в семье. Поэтому сейчас фрик в поисках альтернативы: уже набил НЛО на груди, в планах сделать татуировку на глазах.

Пока что "Руки-Базуки" удалил только трицепс на левой руки. В марте должны были прооперировать правый трицепс, но из-за коронавируса все отменили. Терешин планирует удалить вазелина в течение полутора лет. Его хирург Дмитрий Мельников считает, что самые трудные операции будут на бицепсы - есть риск осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тату на глазах и лицо Кена: что изменит в себе Кирилл Терешин после удаления "рук-базук"

Блогер пообещал "избавиться от жизни", если что-то пойдет не так, как надо [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье появится крупное фруктохранилище
На Ставрополье в День семьи высадят ромашковое поле
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
«Чудо-тополь»: самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты
На Ставрополье разработали новый туристический маршрут
На Ставрополье продолжается регистрация участников форума «Машук»
«Сочи Парк» открывает новые развлечения
На Ставрополье неизвестный расстрелял фермера
На Ставрополье инвалиды могут получить субсидию для покупки жилья
На Ставрополье заметили необычных вредителей на полях
В Ставрополе УК заставили отремонтировать подъезды и убрать мусор
На Ставрополье бывший контрактник ответит за пьяную езду
В Пятигорске новый мэр сокращает чиновников администрации
На Ставрополье выпускники сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике
В Ставрополе рассказали, кто получит субсидии на дезинфекцию от коронавируса
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 73 человека
Дагестанский боевик сколотил банду прямо в колонии УФСИН