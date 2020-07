Богатейший в мире блогер из Швеции высмеял россиянина за "руки-базуки"

Феликс Чельберг, известный на YouTube под псевдонимом "PewDiePie", публично раскритиковал "Руки-Базуки". Блогер сравнил Кирилла Терешина с персонажем из компьютерной игры. Иностранец выложил реакцию на своем канале.

- Бодибилдер кололся маслом, чтобы сделать мышцы больше, но теперь собирает деньги, чтобы сделать их меньше. Россиянин умоляет британских хирургов уменьшить его бицепсы, - гласила присланная "PewDiePie" запись.

"PewDiePie" - о Терешине и его "Руках-Базуках".Видео: YouTube

Шведский блогер иронично прокомментировал поступок россиянина:

- Мне кажется, все нормально. Ты выглядишь как Эбби из "Last of Us". Так вот как она накачала свои руки. Теперь все понятно.

"Это выглядит натурально. Конечно!". Терешин с отфотошопленным персонажем игрыФото: СОЦСЕТИ

Напомним, Кирилл Терешин стал популярен в сети после того, как представил миру свои "руки-базуки". Парень признался, что накачал мышцы благодаря веществам. Поначалу он говорил о синтоле, но позже, когда руки воспалились, выяснилось, что внутри вазелин.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого 00:00 00:00

Теперь "Вазелиновый качок" пытается избавиться от проблемы. Но всякий раз откровенно делится с подписчиками, что хотел бы оставить "руки-базуки". После их удаления, считает блогер, он станет неинтересен пользователям сети и потеряет достаток в семье. Поэтому сейчас фрик в поисках альтернативы: уже набил НЛО на груди, в планах сделать татуировку на глазах.

Пока что "Руки-Базуки" удалил только трицепс на левой руки. В марте должны были прооперировать правый трицепс, но из-за коронавируса все отменили. Терешин планирует удалить вазелина в течение полутора лет. Его хирург Дмитрий Мельников считает, что самые трудные операции будут на бицепсы - есть риск осложнений.

