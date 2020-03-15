«Я — инопланетянин»: Кирилл «руки-базуки» Терёшин подвергся очередной нелепой «трансформации»

Пятигорский фрик Кирилл Терёшин, более известный как «руки-базуки», продолжает менять свою внешность, демонстрировать девиантное поведение и всячески угождать своей публике. На днях он пошёл на очередную метаморфозу, «превратившись» в инопланетянина.

Терёшин - инопланетянин.

Чтобы в очередной раз эпатировать публику и заработать немного денег, руки-базуки решил пойти в тату-салон. Конечно же, он не мог выбрать простую татуировку, и набил себе огромного инопланетянина на груди, изображённого среди планет солнечной системы.

— Мы с Колей за два сеанса бахнули татуировку. Впереди ещё много работы. Следите за мной, я продолжаю трансофрмацию, — говорит Трёшин на кадрах видео, подписанного «я — инопланетянин».

Свою речь фрик сопровождает «фирменными» фразочками «часик в радость, чефир в сладость» и «всех обнял, поднял, заплакал». А во время съёмки делает странные пассы руками, подчёркивая полную оторванность от мира сего.

Таким образом молодой человек, осознавший, что его странности помогают заработать неплохие деньги, пытается удержать внимание публики. Которая, кстати, заметно остыла к нему, когда стало понятно, что расплачиваться за свои трансформации фрик будет не самыми заметными проблемами со здоровьем и устала ждать «взрыва "базук"».

"Странные фразочки" Терёшина.

Напомним, что блогер вполне успешно удаляет свои дутые мышцы — вазелина уже нет в трицепсе левой руки, а в конце марта он лишится напичканного отравой правого трицепса. Основные проблемы, по мнению врачей, могут возникнуть с бицепсами, но пока до этого ещё далеко.

Тем временем Кирилл замыслил очередную нелепую трансформацию, о сути которой гадают фанаты. Парень заявил, что «скоро настанет тот день», но подробностей почти не сообщил.

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