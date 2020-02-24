2020-02-24T18:15:30+03:00
Общество

"Отчаялся и спятил": Кирилл Терешин начал разговаривать сам с собой после удаления "рук-базук"

Фрику сказали, когда ему вырежут оставшиеся 4,5 килограмма вазелина из мышц
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл Терешин, или "Руки-Базуки", или "Вазелиновый качок"Кирилл Терешин, или "Руки-Базуки", или "Вазелиновый качок"Фото: СОЦСЕТИ
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Кириллу Терешину постепенно удаляют его знаменитые "руки-базуки". По состоянию на 24 января, фрику отрезали только трицепс на левой руке, но впереди еще три операции: на два бицепса и еще один трицепс. Следующую хирургическую процедуру наметили на конец марта.

А пока блогер убивается по своему положению. С одной стороны, руки воспалились и болят, их температура постоянно скачет, спазмы можно сбить только обезболивающими. А с другой - это же был источник славы и всех вытекающих из этого. Источник денег и всеобщей любви. И, осознавая это, Терешин не мог не впасть в отчаяние.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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— Честно, не хочу возвращать руки обратно. Мне нравятся такие объемы, я счастлив с ними! Когда я вижу эти руки, понимаю, что у меня самая счастливая жизнь, — сказал фрик в одном из последних "прямых эфиров".

Из-за этого Терешина постоянно грызет сомнение, как быть. Блогер выкладывает фотографии себя до вазелиновых уколов, упоенно хвастаясь: "Да-да, детка, это руки-базуки в молодости, когда я еще жил в Пятигорске". И в комментариях продолжает свои внутренние рассуждения, обращаясь к себе во втором лице, на "ты":

Внутренний монолог на публике Фото: СОЦСЕТИ

Внутренний монолог на публикеФото: СОЦСЕТИ

— Здесь [на фото - прим.ред.] намного лучше. Но, с другой стороны, без "базук" жил бы своем Пятигорске в нищете. А так вторую хату будешь брать и операции на халяву делают. Многие завидуют тебе, бро!

Многие подписчики "Вазелинового качка" посчитали, что это шутка. Но дело в том, что это уже не первый раз, когда Терешин выносит монологи о себе в комментарии, обращаясь как будто не к себе, а к абстрактному персонажу из интернета. Только раньше фрик в основном хвалил себя, подмечал сильные стороны своего характера. А теперь - просто говорит сам с собой.

Что происходит с фриком - никому не понятно. Однако времени для финального решения - оставлять или удалять "руки-базуки" - у вазелинщика осталось не так много. Он раскрыл, когда, предположительно, пройдет его последняя операция. Через полтора года все станет окончательно ясно.

Когда пройдет последняя операция по удалению вазелина из рук Фото: СОЦСЕТИ

Когда пройдет последняя операция по удалению вазелина из рукФото: СОЦСЕТИ

ЧТО ЖДАТЬ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ "РУК-БАЗУК"

Тату на глазах и лицо Кена: что изменит в себе Кирилл Терешин после удаления "рук-базук"

Блогер пообещал "избавиться от жизни", если что-то пойдет не так, как надо (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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