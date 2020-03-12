"Скоро настанет тот день": Кирилл Терешин обещал сделать что-то страшное после удаления "рук-базук"

Кирилл Терешин поэтапно удаляет свои "руки-базуки". Сегодня у блогера нет уже испорченного трицепса на левой руке, впереди - в конце марта - следующая операция по вырезанию вазелина из правой руки. Но это не все - еще будут бицепсы, которые, считают доктора, будет трудно удалить.

"Руки-Базуки" уже пытается найти выход, как спасти свою популярность. Косметологи поправили парню скулы и накачали губы, фрик перекрашивает волосы и намеревается до мартовской операции сделать себе татуировку. Не исключено, что после Терешин решится на заливку краской глаз.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого 00:00 00:00

— Честно, не хочу возвращать руки обратно. Мне нравятся такие объемы, я счастлив с ними! Когда я вижу эти руки, понимаю, что у меня самая счастливая жизнь, — признался блогер в диалоге с самим собой, которые он ведет в комментариях под своими публикациями.

И, по-видимому, настрой оставить руки или заменить их чем-то иным у Терешина очень и очень серьезный. Так, он выпустил ролик, в котором говорит о каком-то событии:

— Когда у меня не будет выбора, значит — для меня нет закона. Значит, терять нечего. Скоро настанет тот день, когда я сделаю, - и видео прерывается.

Кирилл Терешин говорит, что с ним произойдет. Интригует.Видео: соцсети

Что именно сделает Терешин - непонятно. Остается только ждать.