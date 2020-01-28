"Руки-Базуки" накачал лицо и губы после удаления вазелина из трицепса

Эпатажный блогер Кирилл Терешин постепенно теряет свои "руки-базуки". Фрику уже вырезали вазелиновый трицепс на левой руке. С момента последней операции прошло уже больше двух месяцев, что, по мнению врача, достаточно для реабилитации организма. Это значит, что скоро врачи примутся за мышцы на левой руке.

"Вазелиновый качок" долго переживал этот разрыв. Даже начал говорить, что после удаления поставит себе новые "базуки" - то ли естественные, то ли искусственные. Все из-за падения необычности фигуры Терешина. Но парень нашел решение!

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Он пошел к косметологу, чтобы накачать себе лицо. Так, фрик сделал себе контурную пластику скул и подкачал губы. Видеороликом всей процедуры "Руки-Базуки" поделился со своими фанатами в социальных сетях.

- Процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом! - написал вазелинщик в посте.

Терешину спустили "руки-базуки", но накачали губы и скулы. Видео: Instagram.

Начало ли это для новых экспериментов Терешина над собой - пока доподлинно не известно.

НО ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Кирилл Терешин хочет сделать новые "руки-базуки" после удаления вазелина

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