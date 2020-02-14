Тату на глазах и лицо Кена: что изменит в себе Кирилл Терешин после удаления "рук-базук"

Блогер Кирилл Терешин постепенно удаляет свои "руки-базуки". Первая операция прошла в декабре, а следующая намечена на конец марта. Впереди еще две - летом и осенью. Правда, парень уже ищет способы, с помощью которых он удержит свою аудиторию. Об изменениях он рассуждал в последнем прямом эфире в Instagram.

— Скулы и губы себе сделал, — хвастается Терешин подписчикам. — 20 числа на сеанс новый пойду. Вот тут будут подкалывать. Тут еще. До операции успею.

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В планах у Терешина пойти не в ширь, а в цвет. Он собирается сделать себе две татуировки - одну на груди, а другую на глазах. Эскиз первого рисунка, который будет под подбородком, уже в разработке. Набить должны до мартовской операции.

— Хочу залить глаза в голубой. Но я пока не могу решиться на сто процентов. Есть страх! Если мой мозг переклинит, то я сделаю, конечно. Тогда я на все телевидения попаду, — признается блогер.

Блогер "Бомбер", который, по словам фрика, должен покрасить ему глаза в голубойФото: СОЦСЕТИ

По словам "Вазелинового качка", после удаления "рук-базук" он может стать Кеном с подтянутыми скулами и голубыми белками. Причем Терешин настроен очень и очень серьезно. Так он отвечает на вопрос, опасна ли татуировка на глазах:

— О таких случаях [об ослеплении - прим.ред.] я не слышал, но заливка дает о себе знать. Если такое произойдет, то я знаю, как избавиться от этой жизни. Очень просто! Ты не переживай, я знаю, как мне двигаться дальше.

Такое откровение шокировало публику, но многие комментаторы объяснили настроение качка его нежеланием потерять комфорт и достаток. Трудовыми "руками-базуками" Терешин заработал себе на квартиру в Балашихе. В планах вторая, побольше и поближе к Москве. А может, и в самой столице.

Кирилл Терешин, "Руки-Базуки" - о изменениях в себе после удаления вазелина.Видео: нарезка прямого эфира блогера

Правда, резкость в высказываниях, возможно, обусловлена и любовь "Вазелинового качка" к крупным, шарообразным формам. Вот, к примеру, он ответил на вопрос, хочет ли удалять вещество из мышц.

— Честно, не хочу возвращать руки обратно. Мне нравятся такие объемы, я счастлив с ними! Когда я вижу эти руки, понимаю, что у меня самая счастливая жизнь.

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