"Руки-Базуки" показал свое новое лицо и губы, накаченные ботоксом

Когда Кирилл Терешин начал "спускать" ненастоящие мышцы, пользователи сети обрадовались. Немного пожурили только - за то, что фрик обманывал интересовавшихся, заменив синтол дешевеньким вазелином. Но поступок приняли как раскаяние, и люди стали желать удачи "Вазелинову качку" и отписываться от профиля перегоревшей звезды.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

Правда, ненадолго. Спустя два месяца после удаления вазелина с левого трицепса "Руки-Базуки" решил накачать свое лицо и губы. Таким образом 23-летний парень решил омолодить себя и вернуть узнаваемость. Теперь блогер выложил в социальные сети фотографии нового лица и губ с ботоксом.

- Процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом! - поделился впечатлениями фрик.

"Руки-Базуки" меняет странность.Видео: Instagram

Полностью Терешину удалят руки только через два года, следует из оценки врачей. После операции уроженец Пятигорска, видимо, не хочет бросать блогинг и решил цеплять аудиторию необычными формами на лице.

Однако есть предположение, что сразу после удаления "рук-базук" Терешин накачает себе новые - с неизвестным веществом. Об этом он обмолвился в своих соцсетях.

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