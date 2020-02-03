2020-02-03T11:12:55+03:00
Общество

"Руки-Базуки" показал свое новое лицо и губы, накаченные ботоксом

С помощью операции Кирилл Терешин пытается вернуть себе популярность [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл ТерешинКирилл ТерешинФото: соцсети
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Когда Кирилл Терешин начал "спускать" ненастоящие мышцы, пользователи сети обрадовались. Немного пожурили только - за то, что фрик обманывал интересовавшихся, заменив синтол дешевеньким вазелином. Но поступок приняли как раскаяние, и люди стали желать удачи "Вазелинову качку" и отписываться от профиля перегоревшей звезды.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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Правда, ненадолго. Спустя два месяца после удаления вазелина с левого трицепса "Руки-Базуки" решил накачать свое лицо и губы. Таким образом 23-летний парень решил омолодить себя и вернуть узнаваемость. Теперь блогер выложил в социальные сети фотографии нового лица и губ с ботоксом.

- Процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом! - поделился впечатлениями фрик.

"Руки-Базуки" меняет странность.Видео: Instagram

Полностью Терешину удалят руки только через два года, следует из оценки врачей. После операции уроженец Пятигорска, видимо, не хочет бросать блогинг и решил цеплять аудиторию необычными формами на лице.

Однако есть предположение, что сразу после удаления "рук-базук" Терешин накачает себе новые - с неизвестным веществом. Об этом он обмолвился в своих соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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