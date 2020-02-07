2020-02-07T17:53:21+03:00
Общество

"Руки-Базуки" спас человеку жизнь в московском торговом центре

Кирилл Терешин оказался рядом с человеком, которого ударил инфаркт [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл ТерешинКирилл ТерешинФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пользователи сети думали, что Кирилл Терешин умеет только кичиться своими ненастоящими мышцами. Но оказалось, когда это нужно, "Вазелиновый качок" может прийти на помощь и спасти человека. Такой случай и произошел в торговом центре, где блогер вместе со своим менеджером гулял и развлекался.

Около одного из магазинов фрик увидел, как прохожему стало не очень хорошо. Как выяснилось позже, у человека был инфаркт. Неравнодушные люди тут же вызвали "Скорую помощь", а Терешин в этой ситуации был неравнодушнее остальных! Он помог медикам, которые несли пострадавшего в машину. И помог.

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- Человеку стало плохо, а "Базука" отозвался. А вы его оскорбляете. А кто из вас людям помогал? Поэтому подумайте, кто вы, перед тем, как говорить что-то, - комментирует ситуацию менеджер блогера и поясняет. - Я предлагал свою помощь...

Терешин спасает человеку жизнь.Видео: Instagram

"Руки-Базуки" выложил видео помощи на свой основной Instagram-аккаунт. Подписчикам были интересны подробности ЧП, но внезапно Терешин закрыл комментарии. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пытался связаться с пресс-представителем фрика, но так же безуспешно.

Вполне возможно, что это была очередная попытка реанимировать свою популярность. После удаления вазелина из мышц "Руки-Базуки" боится потерять подписчиков и даже заговорил о новом способе накачать себе бицепсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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