Хабиб Нурмагомедов проиграл битву взглядов

Хабиб Нурмагомедов проиграл дуэль взглядов своему другу и товарищу по команде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проиграл дуэль взглядов. Поединок закончился смехом легендарного спортсмена. Видеозапись с шутливым поединком опубликовал в соцсетях тренер дагестанца Хавьер Мендес.

На кадрах видео Хабиб проводит «дружескую битву взглядов» со своим партнером по команде Зубайрой Тухуговым. Проигрывает тот, кто первым засмеётся. И так двое мощнейщих спортсменов стоят друг напротив друга с трудом сдерживая улыбку.

— И кто же заставит другого засмеяться первым? Орел против волка! — анонсировал шуточную дуэль в соцсетях Хавьер Мендес.

Нурмагомедов, неожиданно, проигрывает. Жизнерадостный дагестанец заливается смехом после шутки товарищей, обступивших спортсменов. Однако Хабиб не собирается сдаваться и требует реванш...в котором снова проигрывает.

— Я больше в этом не участвую, тренер, я не могу, — смеется спортсмен, признавая свое поражение.

Команда Нурмагомедова прилетела в Абу-Даби в начале октября. Бойцы готовятся к турниру UFC 254, в рамках которого должны были выступить Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев и сам Хабиб. Однако поединок Махачева сорвался из-за болезни оппонента. Найти замену, к сожалению, так и не удалось: Тони Фергюсон, которому Хабиб даже предлагал деньги за бой с Исламом, от предложения оказался.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет 24 октября. Дагестанец попытается в третий раз защитить чемпионский пояс UFC в легком весе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб отказался биться с Конором за $5 миллиардов и часть прав на UFC

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Конором Магрегором даже за $5 миллиардов. Боец не хочет давать ирландцу и шанса вернуться на пик славы, сколько бы денег ему не посулили. Отказ от шоу The Ultimate Fighter на ESPN Хабиб обсудил с известным американским спортивным журналистом Бреттом Окамо (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава UFC: «Макгрегор своим идиотизмом сорвал реванш с Нурмагомедовым»

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что грандиознейший проект, реалити-шоу, которое должно было закончиться долгожданным реваншем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора сорвано. При чем на этот раз по полной программе облажался сам ирландец (подробности).

КСТАТИ

«Человеческий мусор»: Хабиб отказался дать реванш Макгрегору на реалити-шоу

Менеджер дагестанского чемпиона Али Абдель-Азиз процитировал своего подопечного, рассказывая о шокирующем предложении главы UFC Дэйны Уайта. Функционер хотел затащить своего лучшего спортсмена на реалити-шоу. Проект «The Ultimate Fighter», рассказывающий о жизни бойцов, должен выйти на американском телеканале ESPN (подробности).