«Найти и наказать»: секс-видео в «Анжи Арене» стало причиной громкого скандала

Фото: кадр видео Фото: СОЦСЕТИ

Смех, угрозы, скандал, хайп...один случайно снятый ролик поставил на уши весь Дагестан. Видео с самыми разными комментариями пересылали в мессенджерах, местные жители искали его героев, чтобы «наказать» за распущенность, а блогеры защищали героев от разъяренных пользователей. Что случилось в отеле «Анжи Арена» и почему видео вызвало такой резонанс, разбиралась «Комсомольская правда».

Скандал разгорелся в начале октября. Всему виной видеозапись, распространившаяся, в WhatsApp. Случайные зеваки, гулявшие вечером у «Анжи Арены», увидели за задернутыми шторами силуэты мужчины и женщины. Пока пара наслаждалась близостью и друг другом, очевидцы спешно достали телефоны и засняли спектакль «театра теней» на видео.

В тот же вечер соцсети забурлили, задаваясь вопросом, кто же стал героем скандального ролика. Кто-то из пользователей заявил, что на полном видео видно выходящую из отеля девушку в хиджабе. Якобы, это мусульманка, перешедшая все границы дозволенного. Тут же появились поборники морали, предлагающие «найти и наказать» красавицу, позарившуюся на туриста.

За защиту гостей и их частной жизни пришлось вставать администрации гостиницы и блогерам.Они рассказали правду: в отеле остановилась супружеская пара, связанная любовью и узами брака. Ничего необычного в произошедшем нет. Кроме нескромности зевак, бросившихся распространять ролик и раздувать скандал.

— Дорогие друзья, приносим свои извинения и просим перестать распространять видео! В нашем гостиничном комплексе остановилась пара молодоженов. Верующие, мусульмане. Они извинились неоднократно, находятся в стрессе. Надеемся на ваше понимание, — обратилась администрация отеля «Анжи Арена» к пользователям соцсетей.

Не оставила без внимания эпизод известная правозащитница Марьям Алиева. Девушка призвала жителей республики к скромности и призвала подписчиков «не лезть в чужую постель».

— Представляете, муж и жена занимаются «этим»! И так выходит, что они не учли тот факт, что при включённом свете их тени будет видно! И тут же гордые и достойнейшие братья на земле Дагестана начинают их снимать. Снимать и ржать, как ослы. Дальше они скидывают это друг другу, распространяют дальше. Почему же вашей скоромности не хватает на то, чтобы не лезть хотя бы в чужую постель? — задается вопросом блогерша.

Несмотря на то, что большинство пользователей одумались и проявили уважение к молодым, под публикацией появились десятки комментариев пользователей, желающих увидеть то самое «стыдное» видео. И, к сожалению, нашлись «знатоки», подсказавшие, что его можно найти «вбив в Ютубе "Анжи Арена"».

— Наше общество сегодня пришло к тому, что страшно жить — страшно зайти в туалет, а вдруг камеры? Страшно, что станет плохо на улице, вдруг кто снимет и придумает свои комменты? Страшно не там встать, не так сесть — у всех телефоны наготове. И, если раньше я была уверена, что наши, при всех своих пороках, все равно, в первую очередь придут на помощь, то сейчас вижу, что они скорее телефоны достанут и комменты поужаснее придумают, — резюмировала Алиева.

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