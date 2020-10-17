В Ингушетии ликвидировали боевика, открывшего огонь по силовикам

Предполагаемый террорист открыл огонь, когда силовики хотели проверить его автомобиль Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ингушетии вечером 16 октября уничтожили боевика, открывшего огонь по силовикам. В правоохранительных органах республики говорят, что подозрительная легковушка «ВАЗ-2106» с предполагаемым террористом не остановилась на проверку — по силовикам открыли огонь. Началась перестрелка. Уточняют, что спецоперация проходила в Насыр-Кортском округе города в районе высотных «многоэтажек-близнецов». В итоге машина взорвалась, а боевика ликвидировали.

Напомним, что 13 октября КТО прошла в Чечне — в Октябрьском районе Грозного. По данным НАК, были уничтожили четверо боевиков и погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Глава республики Рамзан Кадыров уверен, что бандиты прибыли на Кавказ из-за рубежа.

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