«Походу только что я сделала каминг-аут»: Айза Анохина проговорилась о своей ориентации

Заявление Айзы — не шутка. Звезда уже целовалась с девушками в своем клипе. Фото: кадр из клипа «Famalam»

Телеведущая, хип-хоп исполнительница, блогер и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина случайно сделала каминг-аут. Высмеивая заявления об ориентации Олега Майами, светская львица проговорилась, что ей самой слишком нравятся девушки. Впрочем, дива не постеснялась поделиться этой историей в Instagram.

История Анохиной началась с высмеивания заявления психолога, заявляющего, что «наша Айза скоро обнаружит Олега Майами» в...нелицеприятной ситуации с мужчиной. У девушки, влюбленной в певца, эти слова вызвали истерический смех.

— И вот теперь Олег — гей! — завывая от смеха комментирует заявление девушка. — Это просто конец! Ну, если честно, я и сама раньше подумывала, что он гей. Но нет. Нет! Ну если хотите считать, что да, то да. Но это очень смешно. Если что, я — бисексуалка. Походу только что я сделала каминг-аут! Простите.

Несмотря на шутливый тон, это заявление стоит воспринимать вполне серьезно. Девушка не раз открыто размышляла о том, что «женщины гораздо больше склонны к бисексуалности, нежели мужчины» и подчеркивала, что эту энергию не нужно сковывать рамками и запретами. Кроме того, звезда открыто целовалась с другими девушками в собственном клипе «Flamalam».

Напомним, что смелая и скандальная дива не впервые публикует в Stories откровенные подробности своей жизни. Анохина нередко отвечает на самые личные вопросы подписчиков, а в сентябре дива даже опубликовала там снимок своих гениталий. Впрочем, последнее оказалось случайностью — Айза призналась, что фото предназначалось ее любовнику Олегу Майами, а его появление в публичном доступе — ошибка и случайность.

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«Это случайный слив?»: Айза Анохина опубликовала фото своих гениталий в Instagram

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