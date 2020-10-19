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Общество

Осужденный экс-глава минстроя Ставрополья не вернул особняк за 152 млн

Игорь Васильев утверждал, что дом принадлежит сестре жены, которая, однако, не смогла вспомнить особенностей его отделки
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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Несмотря на все попытки, Игорю Васильеву придется расстаться с роскошным особняком за 153 млн рублей

Несмотря на все попытки, Игорю Васильеву придется расстаться с роскошным особняком за 153 млн рублей

Осужденный на 5 лет за превышение должностных полномочий экс-министр строительства Ставропольского края Игорь Васильев не смог вернуть себе роскошный особняк за 152 млн рублей. Апелляция экс-чиновника с треском провалилась. Дом будет продан на аукционе, а деньги достанутся государству.

Эпопея с тяжбами за дом Игоря Васильева, кажется, наконец-то подходит к концу. Экс-министр, а точнее его представители, ведь сам он уже почти год находится в тюрьме, проиграли пятый кассационный суд. Семья чиновника пыталась спасти роскошный особняк: по версии родных, он был куплен на наследство отца супруги Васильева. И принадлежал ее сестре.

Роскошное убранство особняка Васильева

Роскошное убранство особняка Васильева

Вот только все аргументы защищающейся стороны уже в который раз пали. Напомним, на финальном заседании 24 октября 2019 года якобы владелица дома Альбина Таирова не смогла вспомнить цвета потолков и другие особенности отделки принадлежащего ей дома. Хозяевами, фактически, была чета Васильевых, которые и проживали в особняке.

Кроме того выяснилось, что с датами получения наследства и приобретения дома тоже нестыковки. А законных источников дохода, которые позволили бы чете Васильевых приобрести роскошный особняк, очевидно, нет.

— Кассационным определением решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения, — цитирует приговор пресс-служба суда.

Сам экс-министр отбывает реальный срок за превышение полномочий. Чиновник придумал оригинальную схему: он склонял глав муниципалитетов ввести в регионе режим ЧС, после чего конкурсные работы на строительство дорог можно было не проводить — министерство, а именно Васильев, сам решал, какому подрядчику доверить строительство. Да еще и принимал их, несмотря на нарушения.

Изначально ФСБ считала, что министр продавал контракты на монтаж и ремонт дорог за откаты, однако в финальном приговоре констатируется лишь факт завышения стоимости подрядных работ. В среднем примерно на 20 миллионов рублей. И, конечно же, факт нелегального обогащения четы Васильевых. Кстати, кроме дома на 664 кв.м. в доход государства будут обращены еще две квартиры на 94 кв.м. и 133 кв.м. соответственно.

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Все привлечённые к делу свидетели, документы и записи телефонных разговоров подтвердили, что он склонял руководство муниципалитетов к введению ЧС для заключения контракта на проведение дорожных работ с единственным подрядчиком без проведения конкурса. И он же далее настаивал на приёмке, несмотря на нарушения в проектно-сметной документации и выполнение работ не в полном объёме (подробности).

КоррупцияПроисшествия: КРИМИНАЛ

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