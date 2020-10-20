"Бил по голове, пока она ела": убийца показал, как расправился над Калимат Омаровой

Во время проверки показаний на месте преступления 36-летний уроженец села Леваши Магомед Мирзалибагандов сообщил на камеру, что именно он убил и изнасиловал ребенка два года назад. Фото: СОЦСЕТИ

В распоряжении редакции "Комсомольской правды" попало видео признательных показаний, данных убийцей 8-летней жительницы Каспийска Калимат Омаровой. Во время проверки показаний на месте преступления 36-летний уроженец села Леваши Магомед Мирзалибагандов сообщил на камеру, что именно он убил и изнасиловал ребенка два года назад.

Вычислить Мирзалибагандова удалось благодаря анализу его ДНК, а также частиц биоматериала, взятых с тела ребенка. Они совпали. На допросе мужчина "раскололся" и заявил, что ребенка крал в сговоре с родственницей девочки, чтобы получить выкуп с его богатых родственников. Но потом оба похитителя испугались шумихи и решили покончить с Калимат.

С самого начала Мирзалибагандов был в оперативной разработке. Именно он позвонил родителям Калимат спустя несколько дней после исчезновения ребенка и потребовал 2 миллиона за информацию о месте, где она находится. После звонка его почти сразу нашли и задержали. Однако доказательств того, что именно он совершил похищение девочки, у следователей не было. Сам Мирзалибагандов заявил, что лишь хотел использовать шумиху вокруг исчезновения девочки для наживы. Ребенок к тому моменту еще не был найден. В итоге Мирзалибагандова осудили на два колонии. Прошлым летом он освободился. Тогда следствие и взяло у него пробы на анализ, которые совпали с биоматериалами, найденными на теле Калимат.

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