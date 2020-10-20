«Тяжело психологически и физически»: Хабиб рассказал о тренировках перед боем с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов Фото: REUTERS

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов резюмировал результаты подготовки и тренировок перед боем с Джастином Гэтжи. Дагестанец признался, что тренировочные сборы оказались очень тяжелыми как физически, так и морально. Боец продолжает глубоко переживать уход своего отца и тренера.

— Тренировочный лагерь был непростым. Тяжело психологически и физически. Но никто не может вернуть былое, остановить время. Только терпение и труд помогут нам, — написал Хабиб в соцсетях.

Нурмагомедов очень тяжело переживает уход отца, умершего от осложнений после коронавируса в начале июля. У дагестанского чемпиона была депрессия и он часто искал утешение в тренировках. Видимо, каждая деталь подготовки напоминает Хабибу об отце. Ведь Абдулманап Магомедович помогал и давал советы на протяжении всего тренировочного процесса перед боем, будучи и тренером и самым близким человеком.

Сможет ли Нурмагомедов в таких условиях одержать победу в предстоящем поединке — загадка. Однако мотивация у Хабиба более, чем серьезная — реализовать мечту ушедшего отца. Абдулманап Магомедович в беседах с «КП - Северный Кавказ» не единожды признавался, что завершить карьеру с идеальной статистикой 30 побед без поражений — идеальный расклад. Для этого дагестанцу нужно побеждать Гэтжи и брать следующий, последний поединок в UFC.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби. На кону — чемпионский пояс в легкой весовой категории.

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