От имени покойного отца Хабиба Нурмагомедова написали сообщение в сети

Абдулманап Нурмагомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дело жизни Абдулманапа Нурмагомедова не пропадет, а страница скончавшегося тренера и отца Хабиба Нурмагомедова в Instagram станет «рупором» школы единоборств его имени. Первый пост на страничке в сети уже разместили.

- Благодаря ее открытию [«Школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова» - прим. Ред.] спорт стал еще доступнее для детей: сотни ребят со всех уголков России теперь смогут тренироваться по методике Абдулманапа Магомедовича, - сказано в сообщении. - Абдулманапа Нурмагомедова больше нет с нами, но мы верим, что его дух, мастерство и твердый характер будут чувствоваться в каждом зале «Школы Единоборств».

Кто создает обращения на личной странице покойного тренера – остается загадкой.

Абдулманап Нурмагомедов сделал из Хабиба чемпиона. Отец начал тренировать Хабиба в два года, а в восемь заставил его драться с медведем

Напомним, что отец дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался утром 3 июля 2020 года в 52-й московской больнице в возрасте 57 лет. Медики заключили: «Кровоизлияние в мозг». Это был второй инсульт. Ранее тренер долго болел – еще в апреле появились первые тревожные симптомы коронавируса, но за медицинской помощью Нурмагомедов-старший обратился не сразу, списывая усталость и плохое самочувствие на ОРЗ. И даже после госпитализации отец Хабиба продолжал тренироваться, несмотря на запреты врачей, и отказывался проходить тест на COVID-19. А ему становилось все хуже. И 3 мая Абдулманапа Магомедовича срочно на частном джете перевезли в клинику Москвы, где и подтвердился вирус. На следующий день случился первый инсульт. Вскоре Абдулманапа ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО. К большому сожалению, вернуться в сознание он больше не смог.

В прошлом году имя Абдулманапа Нурмагомедова вписали в Книгу рекордов России. Как тренер он сумел воспитать больше всех чемпионов мира по боевому самбо – 18 победителей. Официальный сертификат ему вручили 21 сентября в день финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

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