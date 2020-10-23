«Не перепутали, а подменили»: в роддоме Махачкалы медсестра отдала родителям чужого ребенка

Медсестра перепутала младенцев с одинаковой фамилией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Махачкале медсестра подменила двух детей, выдав родителям «неправильных» младенцев. Как удалось выяснить «КП - Северный Кавказ», причиной непростительной ошибки стали одинаковые фамилии. Однако родственники утверждают, что подмена была произведена намеренно.

Скандал во втором роддоме Махачкалы попал на видео: одна из матерей была до глубины души возмущена инцидентом. Женщина плакала, кричала на врачей, обвиняя в намеренной подмене.

— Наш отец ребенка придет потом, — грозится девушка, одновременно ссорясь с медперсоналом и рассказывая подробности инцидента подписчикам. — Нашего ребенка сегодня перепутали в этом роддоме. Не перепутали, отдали специально другим людям. Это было утром, и нам только сейчас его возвращают!

Возмущение матери легко понять, однако после проверки было установлено: злого умысла в действиях медиков не было. Медсестра допустила ошибку из-за совпадения бирок с фамилией новорожденного. Поняв свою ошибку, она же призналась в этом врачу.

— Инцидент произошел 19 октября. Медицинская сестра детского отделения, которая работает в данном роддоме всего месяц, допустила нарушение алгоритма выписки. Одного из младенцев она успела отдать чужим родителям во время выписки, ошибку заметила в течение 15 минут, во время выписки уже второго ребенка, — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве заявили, что конфликт был исчерпан на месте, детей вернули настоящим родителям.

— Медсестру, допустившую непростительную ошибку, уволили с работы. Наказали также старшую медицинскую сестру детского отделения, которую сняли с должности, строгий выговор объявлен и заведующему данным отделением, — резюмировали в ведомстве.

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