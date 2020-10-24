«Примите необходимые меры»: менеджер Хабиба Нурмагомедова заразился коронавирусом

Контактировал ли Али Абдель-Азиз со своим дагестанским клиентом — неизвестно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заразился коронавирусом. В Instagram специалист сообщил о положительном результате анализа. И обратился ко всем «контактным» с просьбой принять необходимые меры предосторожности.

— Внимание, мои друзья и коллеги! Вынужден сообщить, что на этой неделе мне поставили диагноз COVID-19. Сейчас я прохожу лечение в больнице. Сообщаю об этом вам публично, чтобы любой, кто был в контакте со мной или другими людьми из моего окружения мог принять все необходимые меры предосторожности. Спасибо за внимание и будьте здоровы, — написал Абдель-Азиз.

Отметим, что информации о том, контактировал ли Хабиб Нурмагомедов в последние две недели со своим менеджером нет. Все это время дагестанский спортсмен находился на тренировочном сборе в Абу-Даби с командой. К слову, среди партнеров бойца есть ещё несколько клиентов Абдель-Азиза.

Титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи состоится уже сегодня, 24 октября. Турнир UFC 254 начнется в 17:15, бои основного карда — в 21:00, а главный поединок — в 23:00.

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