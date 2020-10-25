«Мы знали обо всем»: дядя Хабиба рассказал, как было принято решение завершить карьеру

Хабиб Нурмагомедов принял решение о завершении карьеры задолго до боя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родные и близкие заранее знали о намерении Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Как и когда чемпион его принял, в интервью «Комсомольской правде» рассказал дядя чемпиона Нурмагомед Нурмагомедов.

— Это очень трогательный момент. Очень непростой. Всем нам очень радостно и очень грустно. Сложно говорить об этом. И это несмотря на то, что мы знали обо всем. Он сделал такой выбор. Поступил, как настоящий мужчина, — рассказал «КП» Нурмагомед Нурмагомедов после боя.

Дядя признался, что после смерти Абдулманапа Нурмагомедова спортсмен стал перед тяжелейшим выбором: с одной стороны его выступления ждал весь мир. С другой, выйти в октагон после смерти человека, с которым он прошел весь путь к чемпионству, было невероятно сложно.

— Почти сразу после трагедии все изменилось. Он много думал об этом, — рассказал Нурмагомедов-старший. — Тогда и было принято решение. Он всем нам пообещал, что это будет последний бой. Потому что так будет правильно, все понимали это.

Теперь семья ждет возвращения своего чемпиона. Во вторник спортсмен должен занять первую строчку в обновленном рейтинге UFC вне категорий, исполнив заветную мечту отца.

— Вы понимаете, большого праздника у нас не будет. Пусть люди празднуют. У нас есть и горе. Поэтому все пройдет тихо, в кругу семьи. Соберемся и будем слушать его. Будем поддерживать. Это сейчас самое важное для нас, — резюмировал Нурмагомед Нурмагомедов.

Абдулманап Магомедович скончался от последствий коронавируса 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Отец был для Хабиба самым близким человеком и живым примером. Поэтому чемпион решил пойти по его стопам и после завершения карьеры стать тренером. Он будет помогать своему тренеру Хавьеру Мендесу в работе с командой Eagles MMA, а также воспитывать молодое поколение.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи. Главное

Главное о самом ожидаемом, ярком и эмоциональном поединке 2020 года: триумф, слезы, завершение карьеры в UFC и возвращение Хабиба в смешанные единоборства. «Комсомольская правда» собрала для вас все главные события невероятного вечера на UFC 254 (подробности).