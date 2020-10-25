В Ставрополе горожане всю ночь отмечали победу Хабиба Нурмагомедова

Фото для иллюстрации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Ставрополя, в частности, жильцы многоэтажек в Юго-Западном районе в ночь на 25 октября легли спать под крики «Хабиб».

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ночь на 25 октября Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере, в блестящем стиле финишировав Джастина Гейджи во втором раунде. После боя чемпион заплакал, упав на канвас. А встав — бросил перчатки на арену, заявив о завершении профессиональной карьеры.

Победа российского спортсмена, уроженца Дагестана сплотила весь Северный Кавказ. В эту ночь в городах и селах региона молодежь в масках отплясывала лезгинку, парни обменивались «братскими объятиями».

Ставрополь не остался в стороне: победу Хабиба громко отметили на улице Тухачевского, в микрорайоне Перспективный и в других местах краевого центра.

Пока одни в эйфории кричали «Хабиб», другие жаловались на шум в их районе:

-Дикари! У себя дома так себя не ведут. Понятно, что за победу все радуются, но зачем из этого культ делать? – возмущается жительница спального района города;

- Все понятно, молодцы, конечно. Но там же тоже живут семьи, дети тоже спять;

- Те, кто жалуются на шум, чуть объясню вам, для дагестанского народа победа Хабиба более значима чем Новый год. Просто вспомните себя на Новый год или на другом празднике: от радости вы сможете тихо на месте сидеть? – спрашивает молодой житель Ставрополя.

- Когда на Новый год все выходят свои салюты пускать, никто о детях не думает. От салюта, кстати, грохота больше, - поддерживает предыдущего комментатора молодой человек.

- Уважаемый спортсмен от стыда бы сгорел, видя поведение этих людей. Он добился своих побед благодаря тому, что научился контролировать свои эмоции, - считает ставропольчанка;

- Когда Чемпионат мира по футболу был, по всему Ставрополю мишины ездили, после каждой игры сборной шум стоял. И никто не возмущался, а тут все заохали, пошумят часик и успокоятся, - поддерживает болельщиков Хабиба другая жительница краевого центра.

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