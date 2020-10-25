Автоматные очереди, лезгинка на улицах и жертвенные бараны: как Кавказ отмечает победу Хабиба

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Автоматные очереди, салют, дрифтующие автомобили, лезгинка и, конечно же, жертвенные бараны: в ночь на 25 октября весь Кавказ празднует победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейджи.

Видео пышных и, порой, неудержимых торжеств переполнили соцсети. Одним из главных центров праздника стала Махачкала, где, кажется, этой ночью не спит вообще никто. Улицы города переполнены людьми: кто-то смотрел бой Хабиба на главной площади, кто-то в барах, кто-то в компании друзей. Но никто не смог усидеть дома!

На улицах тысячи дагестанцев яростно отплясывают лезгинку под народные мотивы. Шипят шинами автомобили, трещат салюты. Огромное количество людей запаслось пиротехникой. Знали, что Хабиб не подведет. И теперь отдаются безудержному веселью.

Однако отметим, что на улицах столицы Дагестана дежурит огромное количество полицейских, следящих за соблюдением порядка. Чтобы никакой стрельбы из автоматов и уличных гонок!

А вот в самом большом городе соседней Ингушетии все совсем не так строго! Автоматные очереди заглушают визг колес и лезгинку, а в перерывах толпа скандирует имя своего чемпиона.

Празднуют большие и маленькие города, празднуют равнинные и горные села. Тут все чин по чину: как сообщили «КП» до боя в администрации нескольких небольших аулов, местные жители делают ставки баранами и крупным рогатым скотом. Правда найти того, кто ставит против Нурмагомедова не так-то просто — дураков мало! Однако, если же проигравших не хватит, многие готовы зарезать свою скотину, чтобы украсить общие с соседями и друзьями праздничные столы.

Стрельбу, в большинстве сел, старшие не одобряют. Но рассказывают по секрету, что удержать норовистую молодежь в порыве радости практически невозможно. Да и повод, честно сказать, достоин высшего ликования, ведь после этой победы Хабиб стал лучшим бойцом в рейтинге UFC вне весовых категорий.

В ночь на 25 октября Хабиб Нурмагомедов подарил Дагестану праздник в последний раз. После победы над Джастином Гейджи чемпион объявил о завершении карьеры. Спортсмен не хочет продолжать выступать без отца, ведь они грезили чемпионством и победами вместе.

Не будет пышного праздника и в семье чемпиона. По словам его дяди Нурмагомеда, слишком сильна горечь потери.

— Мы ждем Хабиба в Дагестане. Ждем, чтобы обнять и собраться в кругу семьи. Нет, это не будет большой праздник. Это будет важный вечер для всех. Важный и нужный. И за него мы все скажем спасибо нашему непобедимому чемпиону, — заявил Нурмагомед Нурмагомедов в интервью «КП - Северный Кавказ» после титульного боя.

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