На Ставрополье от коронавируса умер заслуженный врач России

Дмитрий Катанов. Фото: aleksandrnekristov

На Ставрополье от коронавируса скончался профессор, Отличник здравоохранения и "Заслуженный врач России" Дмитрий Катанов. Об этом сообщил мэр Ессентуков Александр Некристов.

Катанов начинал как сельский врач в Султане Ставропольского края. Мужчина в течение 12 лет работал в местной участковой больнице. Потом он переехал в Ессентуки и больше 10 лет возглавлял инфекционную больницу. Последние несколько лет Катанов занимал должность главного врача городской больницы.

- Под руководством Дмитрия Григорьевича клиническая больница в городе Ессентуки вышла на новый уровень. Здесь в числе первых наряду с крупными медучреждениями края появились возможности для лечения пациентов с инсультами и инфарктами, - пишет Минздрав Ставропольского края.

За свою 45-летнюю карьеру в медицине Катанов получил звания "Заслуженного врача Российской Федерации" и "Отличника здравоохранения".

На момент смерти Дмитрию Григорьевичу было 69 лет.

- Дмитрии Григорьевич стоял в первых рядах в борьбе с новой инфекцией, организовал отделение помощи сложным больным с хроническими заболеваниями, нуждающимся в срочной хирургической помощи при осложнении коронавирусной инфекцией. Он был хорошим руководителем, внимательным и отзывчивым, пользовался уважением у коллег и горожан. Нам будет не хватать его, - написал Некристов в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Давал квартиру за пятого ребенка": на Кавказе от коронавируса умер известный олигарх

За несколько дней до кончины Вараздат Исраелян получил награду от СКР за помощь в расследовании [подробности]