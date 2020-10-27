«Отдохнуть и переосмыслить»: Хабиб вернулся в Дагестан с поясом чемпиона

Нурмагомедова встретили без песен и подарков — пандемия помешала провести пышную встречу легендарного чемпиона. Фото: Минспорт РД

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан. Боец привез славу и чемпионский пояс: у трапа самолета его встретил министр спорта республики Магомед Магомедов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что на этот раз встреча чемпиона была скромной: вместо традиционной лезгинки, танцев, подарков и толп фанатов Хабиба встретили политики и журналисты. Дагестанцу обо многом предстоит рассказать, ведь, неожиданно для всех, после победы над Джастином Гейджи он объявил о завершении спортивной карьеры.

— Приехал домой, чтобы немного отдохнуть, все осмыслить, переосмыслить то, что я сделал за карьеру. Жизнь продолжается, у нас Ислам Махачев продолжает идти к пьедесталу. Отец говорил, что когда я уйду — придет другой чемпион. И я очень надеюсь на это и желаю ему удачи, — заявил Хабиб Нурмагомедов.

По словам бойца, он ничуть не жалеет ни о своем решении, ни о потерянных деньгах, которые он мог бы заработать, если бы остался в UFC.

— Все по разному отреагировали, конечно, на это. Президент UFC Дэйна Уайт, конечно, хочет, чтобы я остался, деньги зарабатывал. Я и сам понимаю, что это самый пик моей карьеры, я бы мог получать огромные гонорары. Но я очень счастлив, что это решение принял. Считаю, что это самый лучший и подходящий момент для того, чтобы уйти. Я сделал достаточно, — заявил Нурмагомедов.

Однако удастся ли Хабибу отдохнуть в ближайшее время — большой вопрос. Спортсмена пригласил на встречу президент России Владимир Путин. Однако, по словам Дмитрия Пескова, дата встречи еще не назначена.

Напомним, после заявления об окончании карьеры Хабиб сообщил, о намерении вернуться в UFC в качестве тренера. Боец планирует заниматься подготовкой своих друзей из команды «Eagles MMA». В частности — помогать Исламу Махачеву завоевать ныне освободившийся пояс чемпиона в легком весе.

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