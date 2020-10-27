В Чечне завели дело после смертельной перестрелки ОМОН и СОБРа

Скрин-фото: видео с места перестрелки

Перестрелка в чеченском селе Ачхой-Мартан закончилась гибелью двоих — СКР республики. В пресс-службе ведомства официально подтвердили, что в 3 часа ночи 27 октября в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу попали пятеро с огнестрельными ранениями, а выжили только трое. Но саму потасовку с использованием оружия назвали «ссорой между жителями села» без уточнения места службы участников.

- Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) и покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ), - сказано в сообщении на сайте следственного комитета Чечни. - Устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» узнала от источника в правоохранительных органах Чечни, что в ночном конфликте замешаны сотрудники Росгвардии. Двое подвыпивших «омоновцев» поставили на уши кафе «Смайл» в Ачхой-Мартан. А хозяин заведения попытался успокоить разгоряченных гостей при поддержке троих знакомых из СОБРа. Словесная перепалка в итоге переросла в драку со стрельбой. Погибли один росгвардеец и гражданский - сторож.

Кстати, 23 октября перестрелка с убийством произошла в соседнем Дагестане. Также в одном из кафе. Предположительно из-за земельного спора, погиб бывший боец ММА Шамиль Абдулмуслимов.

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