Актриса Светлана Тома: «Я чуть не утонула на съемках «Табор уходит в небо»

26 Июль 13:40 2018-07-26T14:25:35+03:00

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Моя голая грудь чуть не погубила «Табор...»

Звезда советского кино, актриса Светлана Тома, сыгравшая роль цыганки Рады в фильме «Табор уходит в небо», приехала на кинофестиваль «Хрустальный источникЪ» в Ессентуки. И здесь впервые рассказала историю о том, как чуть не утонула в горной реке во время съемок, а также о том, как ее освистали цыгане на премьере фильма в Украине.

- Мы снимали «Табор...» в Закарпатье, - начала она. - Там есть горная речка Тиса. Режиссер и оператор выбрали ее для съемок сцены купания Рады и Зобара. Вода там даже в жаркий полдень холодная, а снимали мы осенью. Померяли глубину и решили, что мы с Зобаром (Григоре Григориу) не утонем. Намазали нас гусиным жиром, а снимали все с одного дубля, чтобы мы не схватили воспаление легких. Поставили две камеры в двух точках. И вот команда режиссера «мотор». Гриша рвет на мне кофточку, мы скатываемся в воду, и тут я понимаю, что происходит что-то непредвиденное. Во-первых, сразу - глубоко. Во-вторых, все мои восемь юбок моментально намокли, и я стала очень тяжелой, Гриша пытается меня как-то удержать, но я очень тяжелая в этих юбках, а река быстрая. Меня понесло течением, но съемку не останавливают. И у меня началась истерика. Я поняла, что уже ухожу под воду, а нас никто не спасает.

По словам актрисы, сцену с «обнаженкой» снимали только два оператора, костюмер и режиссер. Артистов уже далеко унесло течением, когда режиссер сказал «Стоп».

- Нас выловили, но выяснилось, что все это промедление ради эффектного кадра было напрасным: одна камера отказала, - рассказала Светлана Тома.

Из-за сцены с обнаженкой чуть не отменили премьеру фильма в Москве. Кто-то из горкома партии сказал: «Советская актриса не может показываться на экране с оголенной грудью». Но друг режиссера, первый секретарь горкома, махнул рукой на это, и фильм вышел.

«Цыгане меня не узнали»

В Харькове у Томы перед показом фильма в кинотеатре была встреча со зрителями.

- Я пришла на нее, выхожу на сцену, директор меня представляет и вижу, что в зрительном зале, прямо на полу, сидят цыгане. Целый табор с одеялами, детьми... Только что костры не разожгли. А на мне простое платьице, хвостик и очки. Я говорю: «Здравствуйте». А в зале тишина. Очень недобрая. Я повторяю: «Здавствуйте, дорогие зрители, я исполнительница роли Рады». А они давай свистеть: «Э, директор, где директор? Ты кого нам привел?» Директор вышел весь бледный. Они ему: «Ты нам обещал ее!» и фотокарточками трясут. Я им говорю: «Вы понимаете, я актриса, это искусство, образ». В общем, они свистели, кричали и топали ногами. Они хотели видеть ту Раду, а не меня. Я тогда ушла. Но намотала на ус. И на все последующие творческие встречи с поклонниками фильма я стала выходить во всех восьми цыганских юбках и у них на глазах по очереди снимала их. И под конец оставалась в платьице своем.

- Приезд французской актрисы Катрин Денев изначально не был запланирован в программе мероприятия, однако теперь такая возможность есть, - рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля. - Надеемся, ничего не сорвется.

Денев приедет на закрытие фестиваля и, скорее всего, вручит премию его победителю.

Напомним, на кинофестивале уже отметилась целая плеяда знаменитостей: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Ольга Прокофьева, Елизавета Арзамасова, Яна Поплавская, Светлана Тома, Наталья Варлей, Ия Нинидзе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На кинофестиваль ждут Катрин Денев

Французскую актрису ждут в Ессентуках 28 июля.

- Приезд французской актрисы Катрин Денев изначально не был запланирован в программе мероприятия, однако теперь такая возможность есть, - рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля. - Надеемся, ничего не сорвется.

Денев приедет на закрытие фестиваля и, скорее всего, вручит премию его победителю.

Напомним, на кинофестивале уже отметилась целая плеяда знаменитостей: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Ольга Прокофьева, Елизавета Арзамасова, Яна Поплавская, Светлана Тома, Наталья Варлей, Ия Нинидзе.