Украинский снайпер сдал российскому правосудию двух басаевцев, убивавших псковских десантников

29 Июль 09:00 2018-07-29T09:05:48+03:00

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Стали известны подробности уголовного дела двух басаевцев, осужденных на днях в Ставрополе за убийство в 2000 году псковских десантников.

Напомним, уроженцев Чечни, 46-летнего Артура Ушаева и 48-летнего Руслана Наматова осудили за участие в банде Басаева и атаке на российских военнослужащих в ее составе.

Выяснилось, что Ушаев и Наматов были задержаны в апреле 2017 года. Руслан Наматов был арестован в башкирском городе Стерлитамак, где жил несколько последних лет, а Артур Ушаев был высажен полицией с семьей из поезда на Минск. По словам следователей, обвиняемый пытался таким образом скрыться от правосудия. Но по утверждению самого подсудимого, он ехал к врачам в Беларусь лечить тяжелого больного ребенка.

Оба подсудимых полностью отрицали свою вину. Артур Ушаев, например, утверждал, что в марте 2000 года неотлучно следил дома за больным отцом, прикованным к постели и ни в каких боевых действиях не участвовал.

Главным свидетелем обвинения, рассказавшим, что Наматов и Ушаев принимали участие в атаке басаевцев на десантников, стал ранее приговоренный к 24 годам колонии украинец Александр Малофеев, член краинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России судом), также участвовавший в том длительном бою с псковскими десантниками.

По словам Малофеева, он наблюдал в снайперский прицел за ходом боя с псковскими десантниками и видел лица Артура Ушаева и Руслана Наматова. Подсудимых также опознали пятеро ранее осужденных боевиков, участвовавших в том бою. Еще один из осужденных за это преступление террорист показания суду давать отказался.

Суд назначил Ушаем и Ниматову срок лишения свободы соответственно на 19 и 18 лет колонии строгого режима. Защита намерена в ближайшее время обжаловать вынесенный приговор, добиваясь его отмены и нового рассмотрения в суде, но уже с участием суда присяжных, передает "Ъ".