2018-07-30T09:41:06+03:00
Общество

Катрин Денев прошла по красной дорожке в Ессентуках и получила в подарок шубку

Звезда мирового кинематографа прилетела на кинофестиваль «Хрустальный источникЪ» всего на один день [видео]
Татьяна ГУЩИНА
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Катрин Денев и Эвклид Кюрдзидис на красной дорожке кинофестиваля. Фото: Дмитрий Владимиров.Катрин Денев и Эвклид Кюрдзидис на красной дорожке кинофестиваля. Фото: Дмитрий Владимиров.
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Звезда мирового кинематографа Катрин Денёв, хоть на один денек, но все-таки приехала в Ессентуки на закрытие кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный источникЪ". Как оказалось, с ее приездом было не все так просто, по ее словам, ей пришлось преодолеть «некоторые трудности» для этого, однако подробности она не стала раскрывать. Зато восхитилась вкусом ессентукской минеральной воды, которая, по ее мнению, очень похожа на ту, которой славятся курорты Франции. Правда, потом спросила: «Скажите, у вас всегда так жарко?».

Действительно, в этот день стояла неимоверная жара под 40 градусов, а церемония закрытия фестиваля была запланирована на 18 часов вечера.

Подарок от бизнесмена - норковая шубка, которую тут же накинули на плечи французской киноактрисе. Фото: Вадим Музыченко.

Подарок от бизнесмена - норковая шубка, которую тут же накинули на плечи французской киноактрисе. Фото: Вадим Музыченко.

Церемония закрытия проходила на Театральной площади Ессентуков. Звезды кино и эстрады, режиссеры и актеры выходили по очереди из подъезжавших прямо к красной дорожке белых и черных мерседесов: Константин Райкин, Сергей Пускепалис, Александр Михайлов, Игорь Скляр, Рустам Ибрагимбеков, Сергей Шакуров, Алена Бабенко, Светлана Тома, Наталья Варлей, Ольга Прокофьева, Ия Нинидзе, Тамара Гвердцители, астролог Тамара Глоба и другие. Прекрасных женщин встречал и провожал под ручку президент кинофестиваля и генеральный продюсер кинофестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, который к концу церемонии уже был весь в помаде - практически каждая из приехавших актрис и знаменитостей удостаивала его поцелуем за прекрасно организованный фестиваль. Вели церемонию закрытия Нонна Гришаева и Дмитрий Харатьян.

Одной из последних звезд приехала Катрин Денев. Она вышла на красную дорожку из черного мерседеса, где к ручке кинодивы припал с поцелуем Эвклид Кюрдзидис. Публика отметила появление легенды мирового кинематографа овациями. Никогда еще в Ессентуках не было Катрин Денев! Актриса была одета в роскошное длинное черное платье и выглядела просто великолепно.

- Она снималась у всех корифеев французского кино, - представлял ее ведущий. пока она шла по красной дорожке. - И даже представить трудно, как Эвклиду удалось уговорить Катрин, чтобы она на один день прилетела сюда, но это факт.

Чуть позже церемония переместилась в здание концертного зала им. Шаляпина, где номинантам вручали награды. И хоть на кинофестивале не было ни одной картины с участием французской кинодивы, ей вручили награду «За высокое служение искусству».

Катрин Денев и Эвклид Кюрдзидис на красной дорожке кинофестиваля.

Катрин Денев и Эвклид Кюрдзидис на красной дорожке кинофестиваля.

- Спасибо большое! Я очень много пережила, прежде чем попасть на этот фестиваль, - отметила актриса с помощью переводчика. - И я считаю, что фестивали объединяют людей. Нужно больше приглашать на фестивали зарубежных актеров, потому что это очень сближает.

Актриса призналась, что ей очень понравилась идея кинопросмотров под открытым небом, как это было в четырех городах Кавминвод все дни фестиваля. А также отметила, что не перестает мечтать сняться в российском фильме, например, в роли Екатерины Великой, но из всех режиссеров выбрала бы Андрея Звягинцева, а «это не совсем его тематика». .

В этот день французскую кинодиву ждал еще один сюрприз. Кто-то из бизнесменов прислал ей шубку, которую и вручили тут же, на сцене. А позже народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители исполнила песню из кинофильма "Шербургские зонтики", принесшего Катрин Денев мировую славу.

Тем временем, первый кинофестиваль «Хрустального источникЪ» презентовал 105 киносеансов, которые посетили за 7 дней более 40 тысяч человек. Также побил рекорд по величине Красной дорожки. В Ессентуках она составила 555 метров, что уже отмечено в книге рекордов Гиннеса как самая длинная дорожка в истории кинофестивалей.

Кстати

Знаменитый российский астролог Тамара Глоба дала специальное предсказание для Ставропольского края: в течение нескольких лет Ставрополье сделает значительный high-tech прорыв. Это будут новые источники энергии, современные технологичные разработки, причем, те люди, которые это совершат, живут в нашем крае и уже делают это.

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Катрин Денев прошла по красной дорожке в Ессентуках
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