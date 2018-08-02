Пропавшую в Каспийске восьмилетнюю девочку ищут с вертолетов

2 Авг. 10:13 2018-08-02T10:23:41+03:00

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В Дагестане продолжаются поиски пропавшей пять дней назад восьмилетней Калимат Омаровой. Девочка, напомним, ушла из дома в полдень 29 июля и больше ее никто не видел. Поиски ведут тыячи полицейских, спасателей, добровольцев со всего Дагестана.

Подключились к поискам Калимат и опытные поисковики из Москвы - волонтеры движения Liza Alert, специализирующегося на поисках пропавших детей. Из столицы России и других городов ночными рейсами в Дагестан срочно прибыли так называемые "старшие" - наиболее опытные поисковики Liza Alert, на счету которых не один десяток найденных "потеряшек". Однако пока ничего сделать не могут и они - Калимат словно в воду канула.

- К поискам девочки привлечена даже авиация, задействованы несколько вертолетов, с которых осматривают местность, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Liza Alert. - Наши поисковики едва успевают прибыть в Дагестан и сразу же идут заниматься делом - искать девочку. Ищем уже не только днем, но и ночью, используя специальное оборудование. Наших работает 150 человек, ходим группами по 5 человек, проверяя каждый квадратный сантиметр.

Поиски Калимат Омаровой не прекращаются ни днем, ни ночью. Фото: Liza Alert

Проверены все свалки, чердаки, закоулки Каспийска. Поиск девочки ведется в Махачкале, Избербаше и Дербенте, также он может начаться по всему Дагестану. Сотрудники МЧС развернули мобильный штаб во дворе дома, откуда ушла девочка. По-прежнему ведется работа по распространению ориентировок, фотографии пропавшей девочки размещаются на столбах и автомобилях.

Основной версией исчезновения ребенка следователи пока называют похищение. Мать Калимат уже обратилась к возможным похитителям малышки, умоляя их вернуть ребенка.